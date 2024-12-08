Украина, вероятно, должна готовиться к сокращению помощи от США, – Трамп

Дональд Трамп заявил, что активно стремится завершить войну в Украине. Также он высказался по поводу объемов помощи Киеву.

Как сообщает NBC News, Трамп допустил сокращение военной помощи Украине, передает 24 Канал.

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Помощи будет меньше

Так, в интервью Meet the Press республиканец сказал, что настойчиво попытается окончить войну, "если сможет". На вопрос журналистки: "Должна ли Украина готовиться к уменьшению помощи со стороны США?" – новоизбранный президент США Дональд Трамп ответил: "Возможно".

Следует заметить, что политик неоднократно выражал недовольство суммой средств, которую выделяла администрация Байдена для поддержки Украины. В частности, именно представители его партии во главе со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном полгода блокировали принятие законопроекта о выделении Украине новой помощи на 60 миллиардов долларов.

Президента Зеленского Трамп называл величайшим продавцом в истории. "Каждый раз, когда он приезжает в страну, он едет с 60 миллиардами долларов", – говорил республиканец.

К слову, 7 декабря состоялась трехсторонняя встреча Трампа, Макрона и Зеленского. По ее итогам президент США призвал к немедленному прекращению огня и переговорам. Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что встреча была "продуктивной" и отметил важность не только быстрого, но и справедливого мира.

Напомним, ранее советники Трампа предполагали, что его мирный план будет включать ультиматум к России и Украине. Если Киев не согласится на переговоры, помощь ему прекратится. Если Москва не пойдет на мир, тогда, наоборот, помощь Украине увеличат.

Также мирный план Трампа может предусматривать отказ Киева от членства в НАТО и замораживание конфликта на линии столкновении.

5 декабря украинская делегация во главе с главой Офиса Президента Андреем Ермаком встретилась с избранным вице-президентом Джей Ди Венсом и новым советником по нацбезопасности Майклом Уолтцом. Целью встречи было налаживание отношений с будущей администрацией США и донесение украинской позиции по ситуации на фронте.