Пощечина России, – в Воздушных силах рассказали, как впервые сбивали "Кинжал"

Украина, наконец, получила возможность сбивать российские баллистические ракеты. В России, наверное, уже "подгорает", ведь оккупанты утверждали, что это невозможно.

Украина впервые сбила российскую ракету "Кинжал". В эфире национального телемарафона спикер Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что это настоящая оплеуха для врага, пишет 24 Канал.

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Как Patriot впервые сбил "Кинжал"

4 мая силы ПВО Украины впервые сбили российскую ракету "Кинжал" из ЗРК Patriot. Для Patriot это была первая цель в качестве баллистической ракеты. Для Украины это тоже впервые – раньше у нас не было вооружения, которое могло бы обезвредить баллистику.

Как это происходило:

4 мая российский МиГ-31К поднялся с аэродрома Саваслейка и произвел пуск ракеты "Кинжал".

За целью следило и сопровождало воздушное командование "Центр".

В точный момент дивизион Patriot отработал по вражеской баллистической ракете.

Юрий Игнат призвал распространять только официальную информацию по сбитию "Кинжала". Врагу не нужно знать, как, где именно и в какой обезвредили ракету. Следует быть осторожными, ведь Россия не прекращает "прощупывать" наше ПВО.

Украина давно ждала Patriot. Российские пропагандисты громко кричали о том, что этот комплекс не способен сбивать баллистические ракеты, однако очевидно, что это не так.

Это пощечина для России. Они рассказывали, что Patriot "устаревшее американское вооружение", а российское оружие лучше всего в мире. Вот подтверждение того, что оно эффективно работает даже против "супер-гиперзвуковой ракеты". Вот не такая уж она и "гипер",

– сказал Юрий Игнат.

Представитель Воздушных Сил добавил, что наши партнеры уже тоже увидели в работе ЗРК Patriot – им прислали несколько видео. Это важно, ведь им необходимо подтверждение того, что их помощь работает.

Нам нужно больше такого вооружения

Игнат подчеркнул, что Украина ожидает другие дивизионы Patriot и системы SAMP-T. Это усилит наши силы ПВО и защитит украинское небо не только от ракет, но и от вражеской авиации, терроризирующей украинские города управляемыми авиабомбами.