Украина впервые ударила ATACMS по территории России, – СМИ

Недавно стало известно о том, что Байден разрешил наносить удары по территории России ракетами дальнего радиуса действия. Украина нанесла первый удар.

Украина атаковала Россию ракетами ATACMS. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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ATACMS атаковали Россию

Источники СМИ сообщили, что Силы обороны Украины впервые нанесли удар по российской территории баллистическими ракетами ATACMS, которые предоставили нашему государству США. Цель успешно поражена.

По словам источника, ударили по военному объекту в районе города Карачев в Брянской области.

Отметим, Карачев находится недалеко от Брянска и в около 130 километрах от границы Украины.

24 Канал пытался получить комментарий Генштаба по этому поводу, однако там отметили, что не владеют такой информацией.

Украина долго просила о разрешении на нанесение ударов американскими ракетами вглубь России, однако США были невозмутимы. После победы Дональда Трампа Байден изменил свое решение и предоставил соответствующее разрешение.