В сентябре этого года Украина планирует начать эксгумации останков украинцев, которые похоронены без надлежащего почитания на территории Польши. Для этого стороны уже обменялись списками возможных мест.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью заместителя министра культуры Андрея Наджоса для "Укринформа".

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Как происходят эксгумационные работы?

Андрей Наджос рассказал, что в декабре прошлого года Украина и Польша обменялись списками возможных мест для эксгумационных работ: Польша передала 13 локаций, а Украина – 4.

Сейчас работы продолжаются на Збоищах во Львове. Там эксгумируют останки польских военнослужащих, погибших в 1939 году.

В то же время украинская сторона готовится к таким работам на территории Польши – в поселке Юречкова.

Планируем провести подготовительный выезд туда в середине августа, а в сентябре – начать раскопки. Хотим успеть до начала сезона дождей,

– пояснил заместитель министра культуры.

Наджос добавил, что в Польше общество по разным причинам "острее реагирует" на вопрос эксгумаций. По его словам, Украина понимает эмоции польской стороны, поэтому совместные поисковые работы становятся важным инструментом снижения политического напряжения.

К слову, в июле этого года новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой начать масштабные работы по эксгумации жертв Волынской трагедии. По его словам, поляки "не готовы мириться с тем, что им отказывают в праве хоронить жертв геноцида"