Членство Украины в НАТО: Столтенберг назвал предпосылку для вступления

Украина может стать членом НАТО. Впрочем, для этого есть определенное условие.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время саммита Альянса в Бухаресте. Ранее он сообщал, что НАТО будет усиливать присутствие от Черного моря до Балтийского и поддерживать Украину.

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Какая предпосылка для членства Украины в НАТО

По словам Столтенберга, предпосылкой для начала процесса вступления Украины в НАТО, является ее победа в войне с Россией.

Предварительное условие для того, чтобы этот вопрос вообще был на столе, является то, чтобы Украина победила и мы ей в этом помогаем. Союзники во время встречи ясно дали понять, что они готовы сохранять поддержку передовым военным оборудованием, боеприпасами, топливом, всем, что нужно украинцам для самообороны,

– заявил генсек НАТО.

Столтенберг также призвал страны НАТО поддержать Украину. Это касается военного, экономического, финансового и гуманитарного вопроса.

Генсек отметил, что если Украина не одержит победу в войне, тогда вопроса членства совсем не будет на столе. Он добавил, что нужно развивать как политическое, так и практическое партнерство с нашим государством.

"Это поможет Украине перейти от советских стандартов оборудования к доктринам современного оборудования НАТО. Это хорошо для Украины, для усиления взаимной совместимости и также поможет ей приблизиться к членству в Альянсе", – подчеркнул Столтенберг.

Что говорят о членстве Украины в НАТО

Бельгия поддержала движение Украины в НАТО и ЕС. Премьер-министр Бельгии утвердил это документально.

Накануне Йенс Столтенберг заявил, что двери НАТО – открыты для Украины. Однажды она войдет в Североатлантический союз.

Напомним, что очередная встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО проходит в Бухаресте 29 – 30 ноября. На ней планируется обсудить дальнейшую помощь Украине. Однако Венгрия блокирует участие нашего государства в этих заседаниях.

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