Вместо Будапештского меморандума: какой должна быть гарантия безопасности Украины

Будапештский меморандум оказался асболютно недейственным как гарантия безопасности Украины, поскольку на наше государство напал один из подписантов этого договора. Украина должна развивать свою обороноспособность и стратегически сотрудничать с Западными партнерами.

Такое мнение 24 каналу озвучила политолог, исследовательница Гарвардской школы Кеннеди Марианна Буджерин. Ранее Зеленский пообещал, что все решения СНБО и Ставки будут исполнены, включая вступление в НАТО.

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Один документ не будет гарантировать Украине безопасность

Буджерин рассказала, что вопрос гарантии безопасности всегда был и очень болезненный для Украины, учитывая Будапештский меморандум. Однако подписание одного документа не гарантирует нашему государству безопасность. Здесь нужно продумать многоуровневую политику.

Первое – это собственная обороноспособность Украины. В первую очередь средства ПВО. Свой собственный ВПК, который в партнерстве с Западными партнерами и технологиями обладал бы собственной обороноспособностью,

– отметила политолог.

Модель Израиля очень важна для нас

Исследовательница Гарвардской школы Кеннеди продолжила, что модель Израиля очень важна для нас. В частности, о ней упоминал и Залужный.

"Небольшая страна, окруженная врагами со всех сторон. Она поддерживает очень тесный важный стратегический контакт и партнерство с США. Здесь не стоит вопроса вхождения в большие Альянсы", — отметила она.

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Вступление в НАТО не будет скорым

Политолог добавила, что вступление в НАТО не будет скорым. Есть такие страны, как Венгрия, которая может заблокировать вход Украины в Альянс. Германия даже сейчас очень осторожно к этому относится.

Более быстрый и более вероятный вариант – это навязать стратегическое партнерство. Желательно с подписанием договора, но возможно и без него. Возможен такой вариант, у которого есть Южная Корея. У них есть договор о военной взаимозащите с США,

– подчеркнула Буджерин.

Она сказала, что такой договор мог бы быть действенным. Возможно также коалиция с Великобританией и Польшей, о которой говорили ранее. Однако все равно, каким бы ни был этот документ, он сам по себе не будет достаточным без упора на собственную обороноспособность страны.

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