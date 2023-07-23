Столтенберг созывает заседание Совета Украина – НАТО: когда оно состоится
23 июля 2023, 12:46Читати новину українською
Источник:DW
Заседание нового Совета Украина – НАТО созывают 26 июля. Это по просьбе Киева.
Заседание созывает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Напомним, что первое заседание Совета Украина – НАТО состоялось 12 июля.
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Столтенберг созывает заседание Совета Украина – НАТО
Так, Йенс Столтенберг созывает 26 июля заседание нового Совета Украина – НАТО по просьбе Киева. Как рассказала представитель НАТО Оана Лунгеску, стороны встретятся для того, чтобы "провести консультации относительно последних событий и обсудить транспортировку украинского зерна через Черное море".
Лунгеску подчеркнула, что встреча состоится на уровне послов.
Что известно о предыдущем заседании Совета Украина – НАТО
- Напомним, что 12 июля на полях саммита в Вильнюсе состоялось первое заседание Совета Украина – НАТО. Кстати, создание этого Совета – это повышение уровня отношений и шаг к предстоящему вступлению в Альянс.
- В начале заседания Совета генсек НАТО выступил с короткой речью, сказав, в частности, что цель Альянса – помочь Украине отразить российскую агрессию и сдерживать ее в будущем.
- После этого заседание продолжилось в закрытом для публики режиме.
- В коммюнике саммита отмечалось, что Совет Украина – НАТО будет предусматривать совместные консультации, принятие решений и действий, а также служит механизмом кризисных консультаций между НАТО и Украиной. Как объясняют члены НАТО, этот орган будет действовать по аналогии с 4-й статьей Устава НАТО, которая предусматривает возможность кризисных консультаций по инициативе любой из стран Североатлантического союза.
- Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что умелое применение оружия стран НАТО нашими воинами уже доказало, что глобальная демократия – сильнее любых террористических угроз кого-либо против нас. В то же время, даже во время полномасштабной войны с Россией Украина продолжает реформы.
- Также Зеленский заявил, что ключевая задача для Украины на саммите НАТО – это вопрос безопасности. Ведь Украина сейчас защищает не только свои территории, но является донором общей безопасности для стран НАТО.