Какой может быть реакция и ответ Кремля на заявку Украины о вступлении в НАТО: мнение политолога

На фоне аннексии Россией оккупированных территорий Украина 30 сентября подала заявку на ускоренное вступление в НАТО. Такой шаг Киева вызвал истерику в Кремле.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. В частности, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что заявка Украины в НАТО ускорит начало третьей мировой войны.

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Как Кремль может отреагировать на заявку Украины в НАТО

По словам политолога, сейчас реакция Москвы ограничивается лишь гневными и абсурдными высказываниями.

Однако на практике по состоянию на сегодняшний день у Кремля абсолютно отсутствует инструментарий для того, чтобы как-то ответить на решение Киева о вступлении в НАТО,

– подчеркнул Вигиринский.

Он отметил, что россияне могли потребовать нейтрального или внеблокового статуса Украины в ходе переговоров при заключении соглашения о прекращении войны. Именно это требование Россия и пыталась продвигать в ходе переговорного процесса весной.

Однако вопрос переговоров сейчас не стоит на повестке дня.

"Других возможностей для реакции, кроме поля боя, нет"

Поэтому, по словам Вигиринского, повлиять на решение украинской власти Москва никак не может.

Других возможностей для реакции, кроме существующих на поле боя, у Путина нет,

– подчеркнул он.

Политолог отметил, что, чтобы изменить внешнеполитический курс Украины, нужно сменить военно-политическое руководство.

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"То есть надо поставить во главе Украины то руководство, которое будет разделять точку зрения Кремля. А таких у нас на горизонте вообще нет. Такие планы были у России в начале вторжения. Однако этот план провалился", – сказал Вигиринский.

Применит ли Россия ядерное оружие

Традиционным инструментом шантажа со стороны Кремля остается ядерное оружие. Политолог предположил, что Россия не решится на его использование в ближайшем будущем.

Я не думаю, что такие факты будут иметь место. Просто даже потому, что тогда у Путина исчезнет последний аргумент, который он использует в своих речах,

– заметил Вигиринский.

Усилит ли ядерный шантаж позиции России в мире

Он добавил, что если бы Россия и использовала ядерное оружие для удара по Украине, то это в глобальном смысле не изменило бы правила геополитической игры.

Применение ядерного оружия на поле боя в Украине не изменит политику Запада по отношению к России. Так же этого не изменит даже применение ядерного оружия по странам ЕС,

– сказал политолог.

Вигиринский добавил, что если Путин хочет переломить ситуацию в мире в свою пользу, то здесь ему нужно угрожать ядерным оружием непосредственно США. Однако, по словам политолога, все свидетельствует о том, что российский диктатор к этому не готов.

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"По информации из публичных источников, пока нет признаков того, что Россия намерена в краткосрочной перспективе применить ядерное оружие", – отметил Вигиринский.

Андрей Вигиринский рассказал, как Кремль может ответить на заявку Украины о вступлении в НАТО: смотрите видео

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