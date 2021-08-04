Украина вышла из еще одного космического соглашения в рамках СНГ

Кабинет Министров 4 августа отменил очередное соглашение СНГ. Так, правительство прекратило документ о совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства.

Украина выходит из соглашения СНГ, поскольку то больше не актуально. Об этом со ссылкой на указ президента Владимира Зеленского заявил нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

Ранее Правительство денонсировало Соглашение СНГ о сотрудничестве в туризме

Что известно о соглашении

Соответствующий документ Украина подписала 30 декабря 1991 года. Он регулирует ключевые вопросы, связанные с осуществлением странами совместного исследования и использования космического пространства. Основанием для этого являются межгосударственные программы, разработка и реализация которых координировал Межгосударственный совет по космосу.

Украина выходит из соглашений СНГ: последние новости

В начале июля 2021 года Кабмин принял решение о выходе из соглашения СНГ в области защиты прав потребителей.

Перед тем Украина денонсировала соглашение о сотрудничестве в области туризма, из-за вооруженной агрессии России.

В мае правительство приняло решение выйти из соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах.

Украина также вышла из договоренностей о межгосударственном резерве средств защиты животных.

В общем наше государство вышло из СНГ в 2018 году. Впрочем оно до сих пор продолжает отменять сделки, которых более 200.