Украина заинтересована во встрече с президентом России в любом формате, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что только от России зависит, состоится ли встреча на уровне глав государств в формате нормандской четверки. Вместе с тем президент подчеркнул, что Украина заинтересована во встрече с президентом России в любом формате.

Как заявил украинский лидер, пока во встрече в нормандском формате заинтересованы Германия, Франция и Украина.

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Зеленский подчеркнул, что Украина, со своей стороны, заинтересована и во встрече с президентом России в любом формате. Президент Украины отметил, что те позиции, которые были обсуждены с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, были неконфликтными. Кроме того, украинская сторона заявила о готовности делать шаги для того, чтобы встреча состоялась.

Я не знаю всех деталей и разговоров встречи Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона с российской стороной, которая состоялась позже, и понятно, почему. Наверное, там тоже есть вопросы и предложения, как всегда с той стороны,

– сказал Владимир Зеленский.

Президент отметил желание Ангелы Меркель провести встречу до того, как она оставит пост. Также Зеленский напомнил, что во время встречи с президентом США Джо Байденом обсуждал возможность участия Соединенных Штатов в урегулировании конфликта на Донбассе.

Так, представитель президента США недавно встречался с коллегами из Москвы, во время которой обсудили много тем, и формат участия в частности.

Что этому предшествовало

11 октября канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поочередно провели переговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Главы государств обсудили реализацию мер по саммиту в Париже в 2019 году. Именно во время переговоров главы государств и договорились о проведении встречи на уровне министров иностранных дел.

Последний раз Меркель, Макрон, Путин и Зеленский встречались в Париже в декабре 2019 года. Впоследствии встречу анонсировали в 2020 году, однако ее не организовали из-за пандемии. Теперь любые попытки провести саммит наталкиваются на отговорки Кремля.

Политики подвели итоги того, как были реализованы мероприятия по предыдущей встрече в Париже. Стороны согласились с необходимостью работать над полным выполнением ее выводов. Зато Владимир Путин в очередной раз безосновательно раскритиковал позицию Киева. Якобы Украина снова "отказывается от выполнения соглашений".