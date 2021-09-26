Украина задействовала на Донбассе все свои контрснайперские группы, – Залужный

Украина задействовала на Донбассе все свои контрснайперские группы. Вся техника размещена на "переднем крае".

Их деятельность на Донбассе не запрещена. Об этом в интервью рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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Все контрснайперские группы – на передовой

Все контрснайперские группы, которые у нас есть, сейчас есть на переднем крае. Все!

– заявил Залужный.

Добавил также, что рассматривают вопрос о контрснайперских радарных комплексах. Однако те, которые рассматривали,"скажем так, западного производства, опять же они нас не совсем удовлетворяют".

"То есть если сегодня говорить о массированном применении радарных комплексов и оптических контрснайперской борьбы, то мы речи такой не ведем", – пояснил Залужный.

Однако заверил, все, что можно применить, – "все винтовки, все снайперы, все тепловизоры, которые есть, все камеры ночного видения, которые сейчас работают вместе с ними, все полностью".

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