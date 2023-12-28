Украинцы были там в этом году, – Юсов о прогнозах о заходе ВСУ в Крым
Источник:Суспильное
Глава украинской разведки Кирилл Буданов прогнозировал, что ВСУ могут зайти в Крым уже в 2023 году. В конце концов, эти прогнозы действительно осуществились.
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отметил, что украинцы действительно были на временно аннексированном полуострове этого года. Это происходило в рамках спецоперации.
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Юсов сказал, что украинцы были в Крыму в 2023 году
Представитель ГУР МО отметил, что заявления, звучащие от официальных лиц и военно-политического руководства – это также инструмент влияния. По словам Юсова, такую информацию запускают в публичное пространство, когда она нужна и может принести соответствующий результат.
Что касается конкретных заявлений, они сбылись. Украинцы были в Крыму в этом году и этим летом,
– сказал представитель разведки.
Юсов также подчеркнул, что на временно оккупированном Крымском полуострове царит настоящая диктатура. Поэтому, по его словам, граждане, которые решаются на активное сопротивление и продолжают помогать украинским Силам безопасности и обороны – это настоящие герои.
ГУР МО провело удачные спецоперации в Крыму в 2023 году
- Украинские разведчики успешно совершили рейд на временно оккупированный полуостров Крым в День Независимости, то есть 24 августа. Вечером 24 августа подразделение ГУР "Артан" осуществило высадку вблизи населенных пунктов Еленовка и Маяк в Крыму. Впоследствии завязалось ожесточенное сражение, в результате которого было ликвидировано 30 оккупантов. Примечательно, что во время этого дерзкого рейда на полуострове триумфально подняли украинский флаг.
- Кроме того, спецназовцы успешно выполнили задание на временно оккупированном полуострове и 4 октября. Подразделения "Стугна" и "Братства" отважно вступили в ожесточенный бой с российскими войсками, что привело к значительным потерям последних. К сожалению, понесли потери и украинские разведчики, однако масштабы их потерь бледнеют по сравнению с российской стороной. По словам Андрея Юсова, эта операция носила диверсионно-разведывательный характер.
- В то же время представитель ГУР МО подчеркнул, что рейдов на аннексированный полуостров Крым было вдвое больше, чем об этом сообщали публично. Юсов подчеркнул, что пока детали всех операций нашей разведки раскрывать не будет, однако заверил, что эти рейды будут продолжаться и дальше.