Украина заказала у Польши больше бронетранспортеров Rosomak, чем сообщали

В Польше рассказали, сколько бронетранспортеров Rosomak заказала Украина. Раньше в Варшаве называли другие цифры.

По данным пресс-секретаря правительства Петра Мюллера, Украина заказывает в Польше 150 бронетранспортеров Rosomak. Это на 50 машин больше, чем звучало в предыдущих заявлениях за последние несколько дней.

Смотрите также Польша поставит Украине три роты минометных САУ Rak: как они помогут на фронте

Сколько бронетранспортеров Rosomak заказал Киев

На минувшей неделе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Украина приобретет у Польши 100 бронетранспортеров Rosomak польского производства. В среду, 5 апреля президент Владимир Зеленский в Варшаве подтвердил покупку, но не называл количество.

Одной из главных тем переговоров был вопрос закупки польской военной техники украинской стороной, которая покупает 150 БТР Rosomak, самоходные минометы RAK на три роты, 100 ракет для ПЗРК PIORUN у польских заводов,

– написал Мюллер.

Озвученные Мюллером цифры по минометам RAK означают, что Украина купит их около 50 машин. Они производятся на базе БТР Rosomak.

Ранее сообщалось, что Польша и Украина подписали меморандумы о сотрудничестве по восстановлению Украины и соглашение о сотрудничестве в совместном производстве 125-мм танковых боеприпасов.

Визит Зеленского в Польшу: главное