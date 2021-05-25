Украина закрыла авиасообщение с Беларусью

Украина прекращает прямое авиасообщение с Беларусью. Украинским авиакомпаниям и самолетам запретят полеты в воздушном пространстве государства-соседа.

Решение об этом 25 мая приняли на внеочередном заседании Кабмина. Оно вступит в силу в полночь 26 мая.

Читайте также Государство-пират: что захват Протасевича в Минске значит для украинцев

По словам премьер-министра Госпогранслужбе поручили прекратить оформление пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь в таможенных пунктах аэропортов.

Шмыгаль подчеркнул, что решение обеспечит безопасность полетов и пассажиров. Ведь посадка самолета Ryanair в Минске нарушила Конвенцию о международной гражданской авиации.

Накануне президент Зеленский поручил правительству подготовить остановку авиасообщения с Беларусью из-за инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске.

Что этому предшествовало

Летать на свою территорию белорусским авиакомпаниям уже запретил ЕС. Там осудили экстренную посадку самолета с Протасевичем в Минске и его дальнейшее задержание.

Среди стран, которые закрыли авиасообщение с Беларусью – Великобритания. Кроме этого, там также ввели санкции против 99 физических и юридических лиц.

Все авиарейсы, которые проходят через Беларусь, запрещены и в Литве. Там также рекомендовали своим гражданам не посещать сейчас страну-соседку.

Самолеты различных авиакомпаний 24 мая уже начали обходить территорию Беларуси. Austrian Airlines изменила маршрут рейса Вена – Москва, а AirBaltic – рейса из Риги в Одессу.

Инцидент в Минске и задержание Протасевича: что известно