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Украина еще 26 лет назад просила об автокефалии УПЦ: опубликован исторический документ

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Епископ Онуфрий (Березовский) еще в 1992 году подписал обращение УПЦ об автокефалии
Епископ Онуфрий (Березовский) еще в 1992 году подписал обращение УПЦ об автокефалии / Dt.ua

В архивах Киевского патриархата сохранились документы, свидетельствующие о том, что в 1992 году тогда еще епископ Онуфрий (Березовский) подписал обращение Украинской православной церкви об автокефалии, хотя в Московском патриархате убеждают в обратном.

Об этом на своей странице в Facebook написал секретарь Священного Синода УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря).

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"Многие из тех, кто интересуется церковной историей, знают, что в январе 1992 года три архиерея – епископа Онуфрий (Березовский), Сергей (Генсицкий) и Алипий (Погребняк) якобы не подписали обращение епископата УПЦ с просьбой к покойному Московскому патриарху Алексия II и епископату РПЦ безотлагательно рассмотреть обращение Собора УПЦ 1-3 ноября 1991 года о необходимости автокефалии Украинской церкви и положительно решить этот вопрос", – говорится в сообщении.

Архиепископ отметил, что этот факт даже внесен в официальные биографии Онуфрия и Алипия на сайте Московской патриархии.

Учитывая, что на днях руководители Московского патриархата официально вновь заявили, что не существует просьб епископата УПЦ об автокефалии, в Киевской патриархии решили пересмотреть архивы. И было найдено то, что можно увидеть ниже. То обращение. Якобы "не подписали" – но со всеми подписями. Текст не датирован, но фразы в начале видно, что это именно он – ведь от Собора до 22 января 1992 прошло как раз около трех месяцев,
– отметил Зоря.

Он отметил, что синим цветом подчеркнуты подписи тех архиереев, которые сегодня находятся на кафедрах Московского патриархата в Украине.

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Напомним, 7 сентября стало известно о том, что Вселенский патриархат в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине назначил своих экзархов (поверенных) в Киеве.

Это событие панически раскритиковали в РПЦ, назвав соответствующий шаг "вторжением на каноническую территорию Московского патриархата".

Что такое автокефалия?Это статус поместной церкви, как самоуправляемой, независимой части Вселенской Православной Церкви, возглавляемой патриархом или архиепископом или митрополитом.

КАК РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ АВТОКЕФАЛИИ УПЦ:
Теги: Новости Украины религия Единая поместная церковь УПЦ КП УПЦ МП РПЦ
Источник: 24 канал
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