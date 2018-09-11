Украина еще 26 лет назад просила об автокефалии УПЦ: опубликован исторический документ

В архивах Киевского патриархата сохранились документы, свидетельствующие о том, что в 1992 году тогда еще епископ Онуфрий (Березовский) подписал обращение Украинской православной церкви об автокефалии, хотя в Московском патриархате убеждают в обратном.

Об этом на своей странице в Facebook написал секретарь Священного Синода УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря).

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"Многие из тех, кто интересуется церковной историей, знают, что в январе 1992 года три архиерея – епископа Онуфрий (Березовский), Сергей (Генсицкий) и Алипий (Погребняк) якобы не подписали обращение епископата УПЦ с просьбой к покойному Московскому патриарху Алексия II и епископату РПЦ безотлагательно рассмотреть обращение Собора УПЦ 1-3 ноября 1991 года о необходимости автокефалии Украинской церкви и положительно решить этот вопрос", – говорится в сообщении.



Архиепископ отметил, что этот факт даже внесен в официальные биографии Онуфрия и Алипия на сайте Московской патриархии.

Учитывая, что на днях руководители Московского патриархата официально вновь заявили, что не существует просьб епископата УПЦ об автокефалии, в Киевской патриархии решили пересмотреть архивы. И было найдено то, что можно увидеть ниже. То обращение. Якобы "не подписали" – но со всеми подписями. Текст не датирован, но фразы в начале видно, что это именно он – ведь от Собора до 22 января 1992 прошло как раз около трех месяцев,

– отметил Зоря.

Он отметил, что синим цветом подчеркнуты подписи тех архиереев, которые сегодня находятся на кафедрах Московского патриархата в Украине.

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Напомним, 7 сентября стало известно о том, что Вселенский патриархат в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине назначил своих экзархов (поверенных) в Киеве.



Это событие панически раскритиковали в РПЦ, назвав соответствующий шаг "вторжением на каноническую территорию Московского патриархата".

Что такое автокефалия?Это статус поместной церкви, как самоуправляемой, независимой части Вселенской Православной Церкви, возглавляемой патриархом или архиепископом или митрополитом.