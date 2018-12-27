Украина создала на побережье Азова группировки противодесантной обороны

В составе Объединенных сил создали группировки противодесантной обороны в связи со значительной угрозой вторжения вражеских сил из стороны акватории Азовского моря. На этом направлении также провели ряд мероприятий по совершенствованию системы обороны.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал командующий Операции Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Он заверил, что на сегодня в военном смысле украинское побережье Азова надежно защищено.

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"С целью недопущения вторжения противника со стороны акватории Азовского моря Объединенными силами проведен целый комплекс мероприятий по совершенствованию системы обороны на этом участке, повышение уровня боеспособности частей и подразделений, оперирующих на этом направлении", – сказал командующий ООС.

Он добавил, что в составе Объединенных сил создали отдельную военную группировку и наладили взаимодействие с Военно-морскими силами ВСУ.

С командованием ВМС ВСУ налажено взаимодействие по вопросам обмена разведывательной информацией о воздушной, наземной и морской обстановке. Кроме того, в составе Объединенных сил созданна группировка противодесантной обороны, задачами которой является усиление охраны морского побережья Азовского моря,

– рассказал Наев.

Говоря о защищенности Мариуполя, он заверил, что в районе этого города создали мощную линию обороны: "Город надежно защищен и с суши, и с моря, и воздуха".

К слову, 26 декабря Президент Украины Петр Порошенко заявил, что государство и в дальнейшем будет использовать порты в Азовском море, в частности направлять туда и военные суда.

Что известно об агрессии России в отношении Украины в Азовском море?

25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.