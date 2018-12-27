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      Україна створила на узбережжі Азова угруповання протидесантної оборони

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      Україна створила на узбережжі Азова угруповання протидесантної оборони
      Україна створила на узбережжі Азова угруповання протидесантної оборони / Ru.krymr.com ілюстративне фото

      У складі Об'єднаних сил створили угруповання протидесантної оборони у зв’язку зі значною загрозою вторгнення ворожих сил зі сторони акваторії Азовського моря. На цьому напрямку також провели низку заходів щодо вдосконалення системи оборони.

      Про це в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" розповів командувач Операції Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв.

      Він запевнив, що на сьогодні у військовому сенсі українське узбережжя Азова надійно захищене.

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      "З метою недопущення вторгнення противника з боку акваторії Азовського моря Об'єднаними силами проведено цілий комплекс заходів щодо вдосконалення системи оборони на цій ділянці, підвищення рівня боєздатності частин і підрозділів, що оперують на цьому напрямку", – сказав командувач ООС.

      Він додав, що у складі Об'єднаних сил створили окреме військове угруповання і налагодили взаємодію з Військово-морськими силами ЗСУ.

      З командуванням ВМС ЗСУ налагоджено взаємодію з питань обміну розвідувальною інформацією про повітряну, наземну і морську обстановку. Крім того, у складі Об'єднаних сил створене угруповання протидесантної оборони, завданнями якої є посилення охорони морського узбережжя Азовського моря,
      – розповів Наєв.

      Говорячи про захищеність Маріуполя, він запевнив, що в районі цього міста створили потужну лінію оборони: "Місто надійно захищене і з суші, і з моря, і повітря".

      До слова, 26 грудня Президент України Петро Порошенко заявив, що держава й надалі використовуватиме порти в Азовському морі, зокрема скеровуватиме туди і військові судна.

      Що відомо про агресію Росії щодо України в Азовському морі? 25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Теги: Новини України Конфлікт в Азовському морі Новини Маріуполя Операція Об'єднаних сил Сергій Наєв
      Джерело: 24 Канал
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