Украинцев очень вдохновило получение ATACMS, – Зеленский поговорил с Байденом

Владимир Зеленский вечером 19 октября провел телефонный разговор с Джо Байденом. Украинский лидер поблагодарил американский коллегу за выполнение оборонных договоренностей.

Темой телефонного разговора стало усиление оборонных возможностей украинцев. Зеленский заметил, что предоставление ATACMS очень вдохновило народ.

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Провел разговор с президентом США Джозефом Байденом и поблагодарил его за эффективное выполнение наших недавних оборонных договоренностей. Украинцев очень вдохновило получение ракет ATACMS, а наши воины успешно применяют их на поле боя,

– говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что поблагодарил Байдена за визит Пенни Прицкер – спецпредставительницы США. Украинский лидер заметил, что начали продуктивные переговоры. Речь идет о путях использования российских активов.

Детали разговора Зеленский раскрыл во время вечернего обращения

Во время вечернего обращения Зеленский назвал разговор союзническим. Украинский лидер подчеркнул сильный сигнал поддержки.

"Благодарен Президенту Байдену, Конгрессу – обеим партиям – и всему американскому народу за мощную помощь и за лидерство – лидерство, которое помогает объединять мир ради защиты жизни и международного порядка, основанного на правилах", – подчеркнул президент.

Зеленский заявил, что они с Байденом обсудили дальнейшие совместные шаги по защите свободы. Украинский лидер подчеркнул, что ATACMS могут помочь Украине ускорить освобождение территорий от российских окупантов.