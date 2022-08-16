Украинцев, проживающих в Крыму, просят быть осторожными и прятаться в укрытиях и подвалах
Источник:фейсбук Тамилы Ташевой
Украина обязательно освободит оккупированный россиянами Крым. Однако пока этого не произошло живущим на полуострове украинцам, следует быть осторожными и не игнорировать воздушные тревоги.
К украинцам, проживающим на временно оккупированной территории, обратилась постоянная представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева.
Важно СМИ показали спутниковые снимки из-под крымского Джанкоя после "хлопка"
Она отметила, что после "хлопка" в Крыму на выезде с полуострова образовались огромные очереди.
Люди прячутся по подвалам. Оккупационная администрация все полгода войны заявляла – Крыму и людям ничего не угрожает. Минобороны РФ снова говорит – "возгорание на складе боеприпасов". Люди считают иначе,
– констатировала Ташева.
Постоянная представительница президента Украины в Крыму подчеркнула, что мы обязательно освободим Крым, применяя все возможные и не запрещенные механизмы борьбы не только за территорию, но и за людей.
"Уверена, вы ждете этого все годы оккупации. Пока будьте осторожны, прячьтесь в оборудованных местах или своих подвалах. Подготовьте нужные средства", – призвала она.
Взрывы в оккупированном Крыму 16 августа: главное
С самого утра в разных частицах оккупированного Крыма стали появляться сообщения о взрывах. К примеру:
- В поселке Азовское в оккупированном Крыму произошло попадание в воинскую часть российских оккупантов. Горит склад боеприпасов противника.
- Из-за взрывов повреждения получила и железная дорога. Она имела для россии стратегическое значение, ведь по ней оккупанты перебрасывали свою военную технику на Юг Украины.
- россияне оцепили зону в радиусе 5 километров от эпицентра взрывов вблизи Джанкоя. Уже эвакуировано более 2 тысяч местных жителей. Также в россии утверждают, что 16 августа под обстрел попал склад в селе Гвардейское. Пропагандисты заявили, что отработал беспилотник малого размера.
Чубаров о том, что крымский мост следует разрушить: смотрите видео