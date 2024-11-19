Нашу работу никто за нас не сделает: почему важно приобщаться к войску сейчас

Люди до сих пор идут в армию добровольцами, хотя их и не так много. Я знаю таких людей. Кто-то чувствует, что пришло время. Кто-то чувствует, что больше нельзя сидеть. Кто-то не хочет прятаться от ТЦК, а хочет сам выбрать подразделение для службы.

Самое главное – доносить людям, что в армии есть разные должности и разные задачи. Тем более недавно изменили нормативные акты и теперь бригады могут непосредственно брать людей к себе, а уже потом отправлять на обучение. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

Заметьте Украина сейчас может исправить одну важную ошибку прошлого

Время от времени к нам обращаются знакомые, родные, которые получили повестку или уже находятся в учебном центре, и хотят попасть к нам. Однако, когда распределение уже состоялся, – ничего не изменить, все решено без тебя. Поэтому лучший вариант – подать заявку через Дию и попасть сразу к нам, в Code 9.2, не дожидаясь повесток. Главное – быть пригодным и пройти собеседование.

Собеседование – это не только о том, что бригада будет выяснять, достоин ли ты служить в их рядах. Это возможность спросить обо всем, что тебя интересует: о зарплате, бытовых условиях, отпуске. Вопросов много. И ты можешь узнать, подходит ли это подразделение тебе.

У меня не было плохого опыта, но подозреваю, что точно были случаи, когда после собеседования люди и подразделения не были уверены, что подходят друг другу.

Условия, которые сейчас создают в Украине, максимально благоприятные для того, чтобы человек выбрал, где он хочет служить и хорошо проходил военную службу.

Где искать мотивацию, чтобы поступить в армию сейчас

Во-первых, нашу работу за нас никто не сделает. В начале полномасштабного вторжения все приводили пример с грабителем, который врывается к тебе домой. Так и враг ворвался в нашу страну, и кроме нас его никто отсюда не выгонит. Нет смысла думать, что приедут какие-то эфемерные военные, победят на поле боя Россию. Нет. Это можем сделать только мы.

Во-вторых, ощущения подъема в обществе сейчас нет. Но это в любом случае тяжелый труд. Часть людей, которые мобилизовались в начале полномасштабного вторжения, действительно думала, что это закончится через несколько месяцев. Но нет, война продолжается.

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Что я могу сказать тем, кто колеблется? Я могу только дать совет. Скорее всего, большинство, если не все, рано или поздно будут служить в армии. А здесь есть огромное количество заданий, которые можно выполнять. И нет смысла бояться, потому что страх испытывают все. Это нормальное человеческое качество, и я не уверен, что хотел бы видеть в подразделении человека, который не испытывает страха вообще.

Страшно ли мне было идти в армию? Да. Страшно ли мне сейчас? Да. Но вопрос в том, какое чувство внутри себя ты сделаешь доминирующим – или то, что тебе страшно, или то, что надо делать эту важную работу.

Я думаю, будет хорошо в будущем сказать себе и своим детям, что воля в тебе победила страх или колебания. Я точно знаю, что я и мои собратья ответим на вопрос: "Где ты был в эти исторические времена?".