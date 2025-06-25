В России за полгода осудили 184 украинских военных, попавших в плен в Курской области, –СМИ

Второй Западный окружной военный суд России в течение 6 месяцев вынес приговоры 184 украинским военным. Этих защитников оккупанты взяли в плен в Курской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское оппозиционное издание "Медиазона".

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Что известно об осуждении украинских военных в России

Журналисты отмечают, что дела этих украинских военнопленных отличаются от остальных дел о "терроризме", поскольку всем фигурантам ставят в вину одну и ту же статью обвинения – "совершение теракта группой лиц с тяжелыми последствиями".

Так, с ноября 2024 года в окружной суд поступило 159 таких дел, подсудимыми стали 267 человек.

Главная военная прокуратура России почти ежедневно "отчитывается" о новых приговорах по подобным делам.

Например, суд признал младшего лейтенанта ВСУ Евгения Гоча виновным в якобы совершении "теракта" за то, что тот 8 октября 2024 года якобы занял огневые позиции у Ольговки в Курской области, а потом три недели "препятствовал эвакуации мирных жителей" и "запугивал их путем открытого ношения и применения боевого оружия".

В издании пишут, что 27 октября Гоча ранили, он сдался в плен оккупантам.

К слову, ранее заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов отмечал, что большинство украинских военнопленных сталкивались с нарушениями условий содержания в российском плену. В частности, Россия сознательно нарушала Женевские конвенции и, по сути, совершала преступления против наших защитников.