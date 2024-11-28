Журналисты раскрыли место пыток украинских пленных в Беларуси

Расследователи установили точное место в Беларуси, где россияне удерживали пленных украинцев. Здесь пытали военных и гражданских в 2022 году.

Весной 2022 года на территории белорусского государственного предприятия "Припятский альянс", расположенного в городе Наровля Гомельской области, российские военные пытали украинских пленных. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на совместное расследование журналистов "Схем" и БРЦ (Радио Свобода) при поддержке The Reckoning Project и хакерской группы "Киберпартизаны".

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Что известно с расследования о месте пыток украинских пленных

Как указано в материале, "Припятский альянс" является государственным предприятием, принадлежащим к структуре белорусского правительства.

Место нахождения пленных украинцев в Беларуси / "Схемы"

Обратите внимание! Украинцы, которые вернулись из плена, рассказывали, что их удерживали в Беларуси, однако точной локации назвать не могли. Они только вспоминали, что это было что-то вроде колхоза. Журналисты провели анализ пропагандистских видео и спутниковых снимков, чтобы установить точное место преступлений.

Местоположение украинских пленных в Беларуси на карте / "Схемы"

На основе спутниковых данных Planet Labs удалось выяснить, что российские военные оставались на этой базе как минимум до мая 2022 года. Кроме того, в расследовании впервые опубликовали видео, найденное на экшн-камере российского военного, которая была обнаружена на Киевщине. Эти кадры, датированы 24 февраля 2022 года, показывают, как российские войска заходят в Украину с территории Беларуси. Позже тех же военных было зафиксировано на базе в Наровле в сюжете российского телеканала НТВ.

Сюжет российского канала НТВ / "Схемы"

После начала полномасштабного вторжения появились многочисленные свидетельства о фильтрационном лагере в Наровле, где российские военные удерживали как военных, так и гражданских украинцев. Правозащитники утверждают, что этот лагерь был одним из самых жестоких. Часть пленных до сих пор находится в заключении, в частности в колониях на территории России.

Военные из сюжета канала НТВ / "Схемы"

Убийство украинских пленных