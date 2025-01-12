Поляки разочарованы молодыми украинскими мужчинами, которые сбежали от войны и до сих пор не возвращаются домой. Польским гражданам неприятно наблюдать, как молодые украинцы ездят на новых автомобилях по их стране.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша для Financial Times.

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Какое отношение поляков к молодым украинским мужчинам

В издании отметили, что, несмотря на то что Польша является верным союзником Украины в ее защите от России, отношения обеих стран были напряженными из-за исторических вопросов, украинского сельскохозяйственного экспорта и растущего разочарования поляков гражданами Украины, которые покинули свою страну.

Конечно, есть усталость в польском обществе, и это понятно, особенно когда люди здесь видят молодых украинских мужчин, которые ездят на новых автомобилях или останавливаются в пятизвездочных отелях,

– сказал глава польского Минобороны.

Другим моментом, который привел к определенным сложностям в украинско-польских отношениях, стал отказ Польши поставлять Украине самолеты МиГ-29, которые, по словам Варшавы, все еще нужны для собственной безопасности.

"С одной стороны, я понимаю президента Владимира Зеленского, потому что это его роль – всегда требовать большей помощи. Но я думаю, что он и Украина также должны помнить, что, когда другие присылали только каски, мы присылали танки", – сказал Косиняк-Камыш.

К слову, министр обороны Польши также заявлял о возможном нападении России на Польшу и подчеркнул важность готовности к гибридным угрозам. В то же время Владислав Косиняк-Камыш отметил необходимость укрепить безопасность в Балтийском море и углубить сотрудничество со скандинавскими странами.