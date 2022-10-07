На отопительный сезон украинцы в некоторых областях смогут бесплатно получить дрова
Источник:Министерство реинтеграции
Жителей прилегающих к зоне боевых действий территорий обеспечат топливной древесиной. На помощь из государственного бюджета выделили более 560 миллионов гривен.
Средства распределят в соответствии с предложениями военных администраций. Получить дрова могут жители 8 областей Украины.
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Чтобы каждая семья могла согреть свой дом
Бесплатные дрова будут выдавать жителям таких областей:
- Донецкой;
- Запорожской;
- Николаевской;
- Сумской;
- Харьковской;
- Херсонской;
- Днепропетровской;
- Черниговской.
Соответствующую инициативу Минреинтеграции уже поддержал Кабмин. Областные военные администрации должны закупить топливную древесину и распределить между людьми. Государство же компенсирует все расходы.
В общей сложности на такую помощь планируют потратить 562,5 миллиона гривен. Чиновники убеждают, нужно сделать все возможное, чтобы во время отопительного сезона каждый украинец мог согреть свой дом.
В Украине упростили процедуру закупки дров
Жители нашего государства могут приобрести дрова, непосредственно обратившись в лесничество. Соответствующую процедуру упростили в конце сентября 2022 года. Чтобы купить топливные материалы, можно написать заявление в лесное хозяйство, выбрать товар и оплатить.
В скором времени планируют запустить интернет-магазин "ДроваЄ". Так что украинцы смогут покупать дрова, не выходя из дома.
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Проблемы с отоплением из-за войны
- В Луганской области оккупанты уничтожили всю необходимую инфраструктуру, поэтому отопительного сезона не будет вообще.
- С начала полномасштабной войны оккупанты часто бьют по котельным. В частности, в конце августа оккупанты взорвали одну из них в Мариуполе.
- Ранее мэр Мелитополя сообщил, что российская армия минирует котельные, чтобы уничтожить их и обвинить во всем наших защитников.
- По состоянию на конец сентября оккупанты повредили 350 объектов теплоснабжения. В частности, 335 котельных, из которых 13 полностью разрушили, 11 ТЭЦ (разрушили 4) и 3 ТЭС.
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