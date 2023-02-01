Самый длинный месяц в жизни: украинцы в сети вспоминают события февраля

Украинцы 1 февраля вспоминают события этого месяца в 2022 году. Почти год назад Россия совершила полномасштабное вторжение в наше государство. Отмечают такое впечатление, будто последний месяц зимы – бесконечный.

Пользователи сети отмечают, что сегодня начался февраль, но для украинцев он и не заканчивался. 24 канал собрал дальше реакции и воспоминания людей.

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Февраль, который продолжается

Да, 24 февраля осталось черным днем в истории многих украинцев. Утром Россия совершила полномасштабное нападение на Украину. В этот день была первая массированная ракетная атака. Захватчики выпустили более 60 ракет, а тревога и взрывы раздавались во многих регионах.

Историк Владимир Вятрович написал, что февраль – самый короткий месяц в году, но выдался самым длинным в жизни.

Февраль еще не закончился, а уже снова начинается,

– пишут в сети.

Украинцы вспоминают, что февраль по-настоящему был яростным не только в 2022 году. В 2014 году в феврале были кровавые события Революции Достоинства и начало оккупации Крыма.

Также люди вспоминают, как в начале февраля 2022 года не верили, что будет полномасштабная война. Были убеждены максимум, что можно ожидать – это обострение на Донбассе.

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