Самый длинный месяц в жизни: украинцы в сети вспоминают события февраля
Украинцы 1 февраля вспоминают события этого месяца в 2022 году. Почти год назад Россия совершила полномасштабное вторжение в наше государство. Отмечают такое впечатление, будто последний месяц зимы – бесконечный.
Пользователи сети отмечают, что сегодня начался февраль, но для украинцев он и не заканчивался. 24 канал собрал дальше реакции и воспоминания людей.
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Февраль, который продолжается
Да, 24 февраля осталось черным днем в истории многих украинцев. Утром Россия совершила полномасштабное нападение на Украину. В этот день была первая массированная ракетная атака. Захватчики выпустили более 60 ракет, а тревога и взрывы раздавались во многих регионах.
Историк Владимир Вятрович написал, что февраль – самый короткий месяц в году, но выдался самым длинным в жизни.
Февраль еще не закончился, а уже снова начинается,
– пишут в сети.
Украинцы вспоминают, что февраль по-настоящему был яростным не только в 2022 году. В 2014 году в феврале были кровавые события Революции Достоинства и начало оккупации Крыма.
Также люди вспоминают, как в начале февраля 2022 года не верили, что будет полномасштабная война. Были убеждены максимум, что можно ожидать – это обострение на Донбассе.
Угроза нового нападения России: коротко
- Аналитики предполагают, что Россия в феврале – марте 2023 г. осуществит новое наступление. Враг планировал мобилизовать 200 тысяч военных, которых может бросить на так называемый "реванш".
- Военный эксперт Александр Мусиенко считает, что одно из потенциальных направлений, где Россия может начать новые атаки – это север Луганской и Харьковской областей.
- Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заметил, что россияне до сих пор надеются выйти на административные границы Донецкой и Луганской области
- Президент Владимир Зеленский прокомментировал возможное повторное наступление оккупантов. Он подчеркнул, что Украине сейчас необходима поддержка партнеров. Однако, по его словам, в Донбассе Россия не останавливала реванш.