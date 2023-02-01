Користувачі мережі зазначають, що сьогодні почався лютий, але для українців – він і не закінчувався. 24 Канал зібрав реакції та спогади людей.

До речі "Приповзуть на колінах": Дуда пропонує приймати капітуляцію Росії у Переяславі

Лютий, який досі триває

Так, 24 лютого залишилось чорним днем в історії багатьох українців. Зранку Росія здійснила повномасштабний напад на Україну. У цей день була перша масована ракетна атака. Загарбники випустили понад 60 ракет, а тривога й вибухи лунали у багатьох регіонах.

Історик Володимир В‘ятрович написав, що лютий – найкоротший місяць в році, але видався найдовшим в житті.

Лютий ще не закінчився, а вже знову розпочинається,

– пишуть в мережі.

Українці пригадують, що лютий по-справжньому був лютим не тільки у 2022-му. У 2014 році в лютому були криваві події Революції Гідності та початок окупації Криму.

Також люди пригадують, як на початку лютого 2022 року не вірили, що буде повномасштабна війна. Були переконані, максимум, на що можна очікувати – це загострення на Донбасі.

Загроза нового нападу Росії: коротко