Украинцы за рубежом также должны явиться в ТЦК: кого это касается

Украинцы за рубежом продолжают быть гражданами Украины, поэтому на них распространяется и мобилизационный закон. Лица, находящиеся в розыске или не нарушавшие правила воинского учета вынуждены лично явиться в ТЦК.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин. В частности, украинцы, которые выехали за границу, когда им еще не было 17 лет должны стать на воинский учет при достижении соответствующего возраста.

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Обязанность прибыть в ТЦК

Дмитрий Лазуткин сообщил, что украинцы за рубежом обязаны прибыть в ТЦК, если при обновлении данных приложение Резерв+ сообщило, что лицо находится в розыске. Также визит в военкомат обязателен и для тех, кто нарушил правила воинского учета.

Например, лицо снялось с учета в одном месте, а в другом не стало. Или не стал вообще – выехал когда ему еще не было 17 лет. А сейчас пришло время. И так далее. Там есть ряд причин, но предварительно нужно связаться с ТЦК,

– рассказал Лазуткин.

В то же время Минобороны понимает, что к мобилизационным процессам можно привлечь небольшой процент украинцев, которые сейчас находятся за рубежом. Не все они планируют возвращаться в Украину. Однако так или иначе, украинцы за рубежом остаются гражданами нашего государства и на них распространяется законодательство.

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