По состоянию на 29 мая в Черном море находятся ракетоносители. Полковник Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров предупредил об опасности.
Важно Россия устроила комбинированную атаку ракетами и дронами: все, что известно об ударе 29 мая
В Черном море выросло количество ракетоносителей
По состоянию на утро в Черном море присутствует 3 ракетоносителя – 2 надводных и 1 подводный.
Суммарный залп ракет – до 20 "Калибров".
Уровень ракетной угрозы очень высок. Следим за обстановочной, не паникуем, реагируем адекватно и оперативно. Враг продолжает давление, у нас крепнет сопротивление,
– подчеркнул Назаров.
Ночные ракетная и дроновая атаки 29 мая: что известно
- На Хмельнитчине есть попадание в военный объект. Выведены из строя 5 летательных аппаратов, повреждена взлетно-посадочная полоса. Ее уже восстанавливают. Также спасатели ликвидируют возгорание на складах горюче-смазочных материалов и хранение боевых материальных ценностей.
- В Кировоградской области обломки сбитого дрона повредили жилой дом и железнодорожное полотно.
- Андрей Небытов показал фото последствий российской ночной атаки ракетами и беспилотниками в Киевскую область.
- Также в Одесской области было попадание в портовую инфраструктуру.