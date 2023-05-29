По состоянию на 29 мая в Черном море находятся ракетоносители. Полковник Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров предупредил об опасности.

Важно Россия устроила комбинированную атаку ракетами и дронами: все, что известно об ударе 29 мая

В Черном море выросло количество ракетоносителей

По состоянию на утро в Черном море присутствует 3 ракетоносителя – 2 надводных и 1 подводный.

Суммарный залп ракет – до 20 "Калибров".

Уровень ракетной угрозы очень высок. Следим за обстановочной, не паникуем, реагируем адекватно и оперативно. Враг продолжает давление, у нас крепнет сопротивление,
– подчеркнул Назаров.

Ночные ракетная и дроновая атаки 29 мая: что известно

  • На Хмельнитчине есть попадание в военный объект. Выведены из строя 5 летательных аппаратов, повреждена взлетно-посадочная полоса. Ее уже восстанавливают. Также спасатели ликвидируют возгорание на складах горюче-смазочных материалов и хранение боевых материальных ценностей.
  • В Кировоградской области обломки сбитого дрона повредили жилой дом и железнодорожное полотно.
  • Андрей Небытов показал фото последствий российской ночной атаки ракетами и беспилотниками в Киевскую область.
  • Также в Одесской области было попадание в портовую инфраструктуру.