Станом на 29 травня у Чорному морі присутні ракетоносії. Полковник Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров попередив про небезпеку.
Важливо Росія влаштувала комбіновану атаку ракетами та дронами: все, що відомо про удар 29 травня
У Чорному морі зросла кількість ракетоносіїв
Станом на ранок у Чорному морі присутні 3 ракетоносії – 2 надводних та 1 підводний.
Сумарний залп ракет – до 20 "Калібрів".
Рівень ракетної загрози надзвичайно високий. Стежимо за ситуацією, не панікуємо, реагуємо адекватно і оперативно. Ворог продовжує тиск, в нас міцнішає спротив,
– наголосив Назаров.
Нічні ракетна та дронова атаки 29 травня: що відомо
- На Хмельниччині є влучання у військовий об'єкт. Виведено з ладу 5 літальних апаратів, пошкоджена злітно-посадкова смуга. Її вже відновлюють. Також рятувальники ліквідовують займання на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей.
- На Кіровоградщині уламки збитого дрона пошкодили житловий будинок та залізничне полотно.
- Андрій Нєбитов показав фото наслідків російської нічної атаки ракетами та безпілотниками на Київську область.