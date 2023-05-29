Станом на 29 травня у Чорному морі присутні ракетоносії. Полковник Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров попередив про небезпеку.

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У Чорному морі зросла кількість ракетоносіїв

Станом на ранок у Чорному морі присутні 3 ракетоносії – 2 надводних та 1 підводний.

Сумарний залп ракет – до 20 "Калібрів".

Рівень ракетної загрози надзвичайно високий. Стежимо за ситуацією, не панікуємо, реагуємо адекватно і оперативно. Ворог продовжує тиск, в нас міцнішає спротив,

– наголосив Назаров.

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