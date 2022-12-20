Ситуация остается сложной: почти в половине областей Украины аварийно отключают свет

По состоянию на 20 декабря почти в половине областей Украины введены аварийные отключения света. Все из-за существенных повреждений электросети после атак России.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета Министров. Он сообщил, что по состоянию на утро 20 декабря в энергосистеме работает 8 блоков атомных станций и 10 тепловых станций.

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Ситуация со светом остается сложной

По его словам, из-за существенных повреждений в сети электропередач сохраняется значительный дефицит электроэнергии.

Для поддержания сбалансированной работы энергосистемы были применены аварийные отключения в 11 регионах нашего государства. Ремонты продолжаются, но ситуация остается действительно сложной,

– сообщил Шмыгаль.

Кроме того, Шмыгаль заявил, что россияне будут делать все, чтобы оставить украинцев без света перед новогодними праздниками

В Укрэнерго объяснили ситуацию в энергосистеме