Ситуация остается сложной: почти в половине областей Украины аварийно отключают свет
Источник:Денис Шмыгаль
По состоянию на 20 декабря почти в половине областей Украины введены аварийные отключения света. Все из-за существенных повреждений электросети после атак России.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета Министров. Он сообщил, что по состоянию на утро 20 декабря в энергосистеме работает 8 блоков атомных станций и 10 тепловых станций.
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Ситуация со светом остается сложной
По его словам, из-за существенных повреждений в сети электропередач сохраняется значительный дефицит электроэнергии.
Для поддержания сбалансированной работы энергосистемы были применены аварийные отключения в 11 регионах нашего государства. Ремонты продолжаются, но ситуация остается действительно сложной,
– сообщил Шмыгаль.
Кроме того, Шмыгаль заявил, что россияне будут делать все, чтобы оставить украинцев без света перед новогодними праздниками
В Укрэнерго объяснили ситуацию в энергосистеме
- Россия 16 декабря в девятый раз массированно атаковала Украину, а также в ночь на 19 декабря ударила по Киеву и области. Именно в Киевской области сейчас самая сложная ситуация с электроэнергией.
- Без света сейчас 80% региона. Если говорить о ситуации в области, то самая сложная она в Бучанском, Вышгородском, Обуховском, а также частично Фастовском районах.
- Из-за масштабности повреждений в Киеве и области нет никакой возможности обеспечить поочередную подачу света.
- Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий сообщил, что сейчас самая большая проблема украинской энергосистемы – это отсутствие генерации. Это связано с тем, что многие терминалы и гидроэлектростанции были повреждены или разрушены.
- Ожидается, что 20 декабря удастся включить определенное оборудование, которое позволит несколько повысить уровень надежности питания, снизить дефицит мощности в столичном энергоузле и запитать больше потребителей.