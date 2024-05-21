Хотел ввести налог на бездетность: автор отозвал скандальный законопроект

Народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Гривко 16 мая зарегистрировал законопроект №11264, которым хотел внести изменения в Налоговый кодекс и повлиять на демографическую ситуацию. Впрочем, уже 21 мая появилась информация, что автор отозвал свой закон.

Согласно проекту, плательщиками "демографического сбора" планировали сделать всех лиц в возрасте от 21 до 58 лет. Впрочем, были и исключения, в частности, лиц, имеющих трех или более детей, лиц с бесплодием или нарушенной репродуктивной функцией, а также лица с инвалидностью I группы.

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Что известно о скандальном законопроекте

Народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Гривко зарегистрировал законопроект №11264 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы относительно создания предпосылок для улучшения демографической ситуации в Украине". Проект предусматривает введение "налога на бездетность" и опубликован на официальном сайте Верховной Рады.

Согласно проекту, плательщиками "демографического сбора" предлагают сделать всех физических лиц – резидентов Украины в возрасте от 21 до 58 лет.

Законопроект предусматривает следующие ставки сбора:

1,5% от объекта налогообложения – для лиц, не имеющих детей;

1% от объекта налогообложения – для лиц, имеющих одного ребенка;

0,5% от объекта налогообложения – для лиц, имеющих двух детей.

Исключения предусмотрены для лиц, имеющих трех или более детей, лиц с бесплодием или нарушенной репродуктивной функцией (при условии подтверждения медицинскими документами каждые два года), а также для лиц с инвалидностью I группы.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, его целью является создание предпосылок для улучшения демографической ситуации в Украине. Законопроект имеет целью оказать всестороннюю поддержку семьям с детьми, обеспечить их доступным жильем и другими социально-экономическими благами, а также повысить престиж материнства и отцовства. Введение "демографического сбора" призвано создать стабильный источник финансирования соответствующих расходов.

Впрочем, уже утром 21 мая Гривко сообщил, что он отозвал свой закон.

Ценю, кто высказался аргументированно и извиняюсь перед теми у кого этот законопроект вызвал негатив. Хотя опыт такой был в мире и приносил эффективность. Если общество против даже обсудить эту концепцию, то его отзываю,

– написал нардеп.

Интересно также то, что сам 38-летний автор законопроекта не имеет жены и детей. К такому выводу можно прийти исследовав декларацию нардепа.

Нардеп Сергей Гривко объяснил свой законопроект

Гривко, который зарегистрировал законопроект №11264 о введении "налога на бездетность", обратился к гражданам с объяснением своей инициативы. Он призвал присоединиться к обсуждению этого сложного вопроса и поделиться своими мыслями для поиска правильного пути решения демографических проблем Украины.

По словам Гривко, демография является вторым по важности фактором для процветания страны после безопасности. Сейчас в Украине количество пенсионеров составляет 10,5 миллионов человек, тогда как работающих граждан – примерно 9 миллионов. Это означает, что один работающий поддерживает больше одного пенсионера.

Демографические показатели свидетельствуют, что на 3 семьи, то есть 6 человек рождается 2 ребенка, потому что коэффициент рождаемости, по разным оценкам, колеблется от 0.7 до 0.9. И в недалеком будущем, когда дети повзрослеют, то они будут поддерживать двух и более пенсионеров. Что будет тогда?

– написал Гривко.

Гривко подчеркнул, что демография влияет на:

экономику, поскольку наличие населения обеспечивает спрос на товары и услуги и способствует развитию предпринимательства;

социальную систему, где с увеличением количества работающих растет социальная защита;

безопасность, ведь большая армия обеспечивает лучшую защиту границ;

образовательную систему, где увеличивается количество детей в школах и детсадах;

инвестиционную привлекательность, поскольку крупные инвесторы учитывают демографические показатели при планировании бизнеса.

"Поэтому и предложил концепцию усиления социальной защиты в законопроекте 11264. Чтобы восстановить потерянное время и увеличить социальную защиту и всем вместе сформировать целевые средства на поддержку детей и семей. Выгода от этих средств для каждой семьи превышает более чем в 10 раз саму сумму инвестиций каждого", – объясняет нардеп.

Нардеп призвал всех, у кого его инициатива вызвала негативные эмоции, ознакомиться с проблемой и предложить свои варианты решения.

Сеть возмутила инициатива нардепа

Недавно зарегистрированный законопроект вызвал значительный резонанс и возмущение среди пользователей социальных сетей. Многие граждане выражают негативную реакцию на инициативу, считая ее несправедливой.

В своей публикации на Facebook Гривко объясняет, что его целью является улучшение демографической ситуации в Украине и укрепление социальной защиты. Однако пользователи считают, что предложенные меры не учитывают реальные причины низкой рождаемости и могут привести к еще большей социальной напряженности.

Что писали люди / Скриншоты из Facebook

Другие неудачные законы депутата

Другой законопроект, который вызвал волну критики, предусматривал использование заключенных для производства электроэнергии с помощью велосипедов. Идея заключалась в том, что заключенные будут крутить педали, чтобы производить электроэнергию для тюрем, что вызвало возмущение со стороны правозащитников и общества.

Гривко также предлагал законопроект о легализации и регулирования деятельности экстрасенсов, астрологов и других эзотерических специалистов. Этот законопроект был раскритикован за фактическое легализацию мошенничества, поскольку он не предусматривал никакой ответственности для экстрасенсов за введение клиентов в заблуждение или уклонение от уплаты налогов.

Известно, что нардеп был соавтором законопроекта который предоставлял право командирам казнить военных в боевой обстановке за невыполнение приказов, без суда. Эту инициативу оценили в СМИ как попытку восстановить смертную казнь в Украине.