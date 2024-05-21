Згідно з проєктом, платниками "демографічного збору" планували зробити всіх осіб віком від 21 до 58 років. Втім, були і виключення, зокрема, осіб, які мають трьох або більше дітей, осіб з безпліддям або порушеною репродуктивною функцією, а також особи з інвалідністю І групи.

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Що відомо про скандальний законопроєкт

Народний депутат від партії "Слуга народу" Сергій Гривко зареєстрував законопроєкт №11264 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів щодо створення передумов для поліпшення демографічної ситуації в Україні". Проєкт передбачає запровадження "податку на бездітність" та опублікований на офіційному сайті Верховної Ради.

Згідно з проєктом, платниками "демографічного збору" пропонують зробити всіх фізичних осіб – резидентів України віком від 21 до 58 років.

Законопроєкт передбачає такі ставки збору:

1,5% від об’єкта оподаткування – для осіб, які не мають дітей;

1% від об’єкта оподаткування – для осіб, які мають одну дитину;

0,5% від об’єкта оподаткування – для осіб, які мають двох дітей.

Винятки передбачені для осіб, які мають трьох або більше дітей, осіб з безпліддям або порушеною репродуктивною функцією (за умови підтвердження медичними документами кожні два роки), а також для осіб з інвалідністю І групи.

Як зазначено в пояснювальній записці до законопроєкту, його метою є створення передумов для покращення демографічної ситуації в Україні. Законопроєкт має на меті надати всебічну підтримку сім'ям з дітьми, забезпечити їх доступним житлом та іншими соціально-економічними благами, а також підвищити престиж материнства і батьківства. Запровадження "демографічного збору" покликане створити стабільне джерело фінансування відповідних витрат.

Втім, вже вранці 21 травня Гривко повідомив, що він відкликав свій закон.

Ціную, хто висловився аргументовано і вибачаюсь перед тими у кого цей законопроєкт визвав негатив. Хоча досвід такий був в світі і приносив ефективність. Якщо суспільство проти навіть обговорити цю концепцію, то його відкликаю,

– написав нардеп.

Цікавим також те, що сам 38-річний автор законопроєкту не має дружини та дітей. До такого висновку можна прийти дослідивши декларацію нардепа.

Нардеп Сергій Гривко пояснив свій законопроєкт

Гривко, який зареєстрував законопроєкт №11264 щодо запровадження "податку на бездітність", звернувся до громадян із поясненням своєї ініціативи. Він закликав громадян долучитися до обговорення цього складного питання та поділитися своїми думками для пошуку правильного шляху вирішення демографічних проблем України.

За словами Гривка, демографія є другим за важливістю фактором для процвітання країни після безпеки. Наразі в Україні кількість пенсіонерів становить 10,5 мільйонів осіб, тоді як працюючих громадян – приблизно 9 мільйонів. Це означає, що один працюючий підтримує більше одного пенсіонера.

Демографічні показники свідчать, що на 3 сім'ї, тобто 6 людей народжується 2 дитини, бо коефіцієнт народжуваності, за різними оцінками, коливається від 0.7 до 0.9. І в недалекому майбутньому коли діти подорослішають, то вони будуть підтримувати двох і більше пенсіонерів. Що буде тоді?,

– написав Гривко.

Гривко підкреслив, що демографія впливає на:

економіку, оскільки наявність населення забезпечує попит на товари та послуги і сприяє розвитку підприємництва;

соціальну систему, де зі збільшенням кількості працюючих зростає соціальний захист;

безпеку, адже більша армія забезпечує кращий захист кордонів;

освітню систему, де збільшується кількість дітей у школах та дитсадках;

інвестиційну привабливість, оскільки великі інвестори враховують демографічні показники під час планування бізнесу.

"Тому і запропонував концепцію посилення соціального захисту в законопроєкті 11264. Щоб відновити втрачений час та збільшити соціальний захист і всім разом сформувати цільові кошти на підтримку дітей та сімей. Вигода від цих коштів для кожної сім'ї перевищує більше ніж в 10 разів саму суму інвестицій кожного", – пояснює нардеп.

Нардеп закликав усіх, у кого його ініціатива викликала негативні емоції, ознайомитися з проблемою та запропонувати свої варіанти вирішення.

Мережу обурила ініціатива нардепа

Нещодавно зареєстрований законопроєкт викликав значний резонанс та обурення серед користувачів соціальних мереж. Багато громадян висловлюють негативну реакцію на ініціативу, вважаючи її несправедливою.

У своєму дописі на Facebook Гривко пояснює, що його метою є покращення демографічної ситуації в Україні та зміцнення соціального захисту. Однак користувачі вважають, що запропоновані заходи не враховують реальні причини низької народжуваності та можуть призвести до ще більшої соціальної напруженості.

Що писали люди / Скриншоти з Facebook

Інші невдалі закони депутата

Інший законопроєкт, який викликав хвилю критики, передбачав використання ув'язнених для виробництва електроенергії за допомогою велосипедів. Ідея полягала в тому, що ув'язнені крутитимуть педалі, щоб виробляти електроенергію для тюрем, що викликало обурення з боку правозахисників та суспільства​.

Гривко також пропонував законопроєкт щодо легалізації та регулювання діяльності екстрасенсів, астрологів та інших езотеричних фахівців. Цей законопроєкт був розкритикований за фактичне легалізування шахрайства, оскільки він не передбачав жодної відповідальності для екстрасенсів за введення клієнтів в оману або ухилення від сплати податків

Відомо, що нардеп був співавтором законопроєкту який надавав право командирам страчувати військових у бойовій обстановці за невиконання наказів, без суду. Цю ініціативу оцінили у ЗМІ як спробу відновити смертну кару в Україні.