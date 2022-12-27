Литва присудила Украине Премию свободы: Зеленского пригласили на вручение в Вильнюс
Источник:"Голос Америки"
Литва присудила Премию свободы Украине и президенту Владимиру Зеленскому. Решение единогласно поддержали все 113 законодателей.
Вручение премии состоится 13 января в Вильнюсе. Главу государства пригласили приехать.
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Зеленскому и Украине присудили Премию свободы
Пресс-секретарь Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен отметила, что сегодня Украина – это европейская демократия, которая вынуждена бороться за выживание своей территории, культуры и народа, а также за свободу всех европейцев.
Поэтому Комиссия Премии свободы предложила вручить Премию свободы в этом году президенту Украины за его заслуги и заслуги украинского народа в их борьбе за независимость, свободу и демократию перед военной агрессией России,
– добавила Чмилите-Нильсен.
По ее словам, Зеленский как президент Украины находится на передовой этой борьбе за свободу. Своим личным лидерством и примером он вдохновляет миллионы людей в Украине на то, чтобы они сопротивлялись и не сдавались.
"Он также объединил мировое сообщество против преступного режима Путина", – отметила спикер литовского Сейма.
Сейм направил приглашение Зеленскому приехать в Вильнюс 13 января для получения премии. Однако по словам Чмилите-Нильсена, видимо, ожидать его приезда "не очень реально".
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Другие награды Зеленского: коротко
- Эта премия – далеко не первая награда для Владимира Зеленского, которую он получил с начала полномасштабного нападения России на Украину. Еще одна из многочисленных наград президента – американская "Легенда лидерства". Ее получают мировые лидеры, которые проявили героизм и повлияли на отрасли, культуру или государство. Зеленский отметил, что воспринимает ее как награду для всего украинского народа.
- Также глава государства в мае получил Герб Таллинна. Эту награду в Эстонии вручают в знак особого уважения. Она демонстрирует солидарность Таллина и его жителей с украинцами, а также поддержку в героической борьбе нашего государства с российской агрессией.
- Еще одна награда для Зеленского была из США. Его отметили премией Profile in Courage Award за защиту демократии за границей. Как объясняли, с первого дня полномасштабного вторжения президент Украины и его семья стали целями для убийства российскими войсками. Несмотря на это, глава государства мужественно отстаивал демократические идеалы и политическую независимость.