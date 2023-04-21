Военкоматы наделили новыми полномочиями: в чем состоят изменения

В Украине военкоматы наделили новыми полномочиями. Теперь представителям ТЦК разрешено вручать повестки независимо от места пребывания на воинском учете и места постоянной регистрации.

Соответствующие изменения были внесены с 7 апреля этого года. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал адвокат адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак.

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Что изменилось в военкоматах

Теперь военкоматы осуществляют мероприятия по оповещению и призыву граждан на военную службу на особый период, независимо от места их пребывания на воинском учете.

Таким образом, теперь представителям ТЦК и СП разрешено вручать военнообязанным повесткам независимо от места нахождения на воинском учете и места постоянной регистрации.

Так, Кабмин расширил полномочия ТЦК и СП. Теперь они призывают:

на военную службу по призыву лиц офицерского состава;

на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (причисленных к военному оперативному резерву);

на военную службу по призыву во время мобилизации в особый период (независимо от места их пребывания на воинском учете).

Следовательно, военкоматы не будут учитывать, где именно мужчина состоит на учете. Также это не может являться основанием для возможного обжалования при вручении повестки.

Будет ли Рада продлевать военное положение

По состоянию на сегодня военное положение введено до 20 мая. Однако Верховная Рада должна его продлить. Так, оно будет продлено с 19 мая 2023 года и вероятно снова на 90 дней, то есть до середины августа 2023 года.

Отметим, что это голосование будет седьмым с начала полномасштабной войны.