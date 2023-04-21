Відповідні зміни внесли від 7 квітня цього року. Детальніше про це 24 Каналу розповів юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак.

Важливо Військова служба в Україні: чи можуть мобілізувати двох і більше членів однієї сім'ї

Що змінилося у військкоматах

Відтепер військкомати здійснюють заходи оповіщення та призову громадян на військову службу на особливий період незалежно від місця їх перебування на військовому обліку.

Таким чином, тепер представникам ТЦК та СП дозволено вручати військовозобов'язаним повістки незалежно від місця перебування на військовому обліку та місця постійної реєстрації.

Так, Кабмін розширив повноваження ТЦК та СП. Тепер вони здійснюють призов громадян:

на військову службу за призовом осіб офіцерського складу;

на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період (зарахованих до військового оперативного резерву);

на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період (незалежно від місця їх перебування на військовому обліку).

Отже, військкомати не братимуть до уваги те, де саме чоловік перебуває на обліку. Також це не може бути підставою для можливого оскарження при врученні повістки.

Чи буде Рада продовжувати воєнний стан

Станом на сьогодні воєнний стан запроваджений до 20 травня. Однак Верховна Рада має його продовжити. Так, дія буде продовжена з 19 травня 2023 року і дуже ймовірно знову на 90 днів, тобто до середини серпня 2023.

Зауважимо, що це голосування вже буде сьомим з початку повномасштабної війни.