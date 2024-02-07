Украине легче, если спина прикрыта: что показывает реакция Польши на российскую ракету

Польша 7 февраля 2024 года экстренно подняла авиацию. Все из-за массированной российской ракетной атаки по Украине.

В эфире 24 Канала руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок отметил, что историческая память многих политиков, особенно в восточной Европе, заставляет их мыслить по принципу: "да возможно как-то обойдется и без нас".

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То, что они начали поднимали самолеты и объявлять об этом, – уже хорошо. Это первый шаг, который свидетельствует о том, что они начинают осознавать опасность, которая подходит к их границам.

"Еще месяц назад, когда мы с коллегами обсуждали историю с возможным вторжением, или началом какой-то агрессии России против стран Балтии или против какой-то страны НАТО – над нами смеялись. Сегодня, когда об этом говорят политики Нидерландов, Германии, стран Балтии, такого смеха уже нет", – вспомнил Валерий Клочок.

Я думаю, что в их головах где-то кроется мысль о том, что может быть атака России на страны НАТО. Но они пока не готовы это публично признать,

– рассказал Клочок.

Демонстрация именно такой готовности к отражению ракетных атак – это хорошо. Хуже было, если бы этого не происходило.

Какие еще могли бы быть действия партнеров

Валерий Клочок отметил, что, к сожалению, не ожидает пока никаких конкретных действий от партнеров. К примеру, это могло бы быть сбивание этих же ракет на территории Украины.

По его мнению, такое решение могло быть бы принято странами Польши, Румынии и других стран. У них есть соответствующая система противовоздушной обороны. Они могли бы легко сбивать эти ракеты, например в 30, 40, 50 50, 100 километровой зоне на территории Украины.

Это нормальная трансграничная история о сотрудничестве между странами-соседями с целью обеспечения собственной безопасности. Мотивация была бы проста, понятна, и это никоим образом не означало, что страны НАТО приобщаются к войне против России,

– подчеркнул Клочок.

Он добавил, что кулуарно партнеры обсуждают это уже не один год. Против пока нет такого консенсуса, но "Украине будет легче, если спина прикрыта".

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