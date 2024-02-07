В ефірі 24 Каналу керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок зазначив, що історична пам'ять багатьох політиків, особливо в східній Європі, змушує їх мислити по принципу: “та можливо якось минеться і без нас”.

Важливо Чи могло бути це провокацією: Ігнат відреагував на російські ракети біля Польщі

Те, що вони почали підіймали літаки й оголошувати про це, – вже добре. Це перший крок, який свідчить про те, що вони починають усвідомлювати небезпеку, яка підходить до їхніх кордонів.

"Ще місяць тому, коли ми з колегами обговорювали історію з можливим вторгненням, або початком якоїсь агресії Росії проти країн Балтії або проти якоїсь країни НАТО – з нас сміялися. Сьогодні, коли про це говорять політики Нідерландів, Німеччини, країн Балтії, такого сміху вже немає", – пригадав Валерій Клочок.

Я думаю, що в їхніх головах десь криється думка про те, що може бути атака Росії на країни НАТО. Але вони поки що не готові це публічно визнати,

– розповів Клочок.

Демонстрація саме такої готовності до відбиття ракетних атак – це добре. Гірше було, якби цього не відбувалося.

Які ще могли б бути дії партнерів

Валерій Клочок зазначив, що, на жаль, не очікує поки ніяких конкретних дій від партнерів. До прикладу, це могло б бути збиття цих же ракет на території України.

На його думку, таке рішення могло бути б ухвалено країнами Польщі, Румунії й інших країн. У них є відповідна система протиповітряної оборони. Вони могли б легко збивати ці ракети, наприклад в 30, 40, 50, 100 кілометровій зоні на території України.

Це нормальна транскордонна історія про співробітництво між країнами-сусідами з метою забезпечення власної безпеки. Мотивація була б проста, зрозуміла, і це ніяким чином не означало, що країни НАТО долучаються до війни проти Росії,

– наголосив Клочок.

Він додав, що кулуарно партнери обговорюють це вже не один рік. Проти поки що немає такого консенсусу, але "Україні буде легше, якщо спина прикрита".

Що відомо про останню ракетну атаку