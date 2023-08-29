Украине могут предоставить кассетные боеприпасы для РСЗО: что это за системы
В издании The Washington Post заявили, что в Соединенных Штатах растет поддержка идеи передачи Украине кассетных боеприпасов для реактивной артиллерии с большей дальностью поражения. Системы, с которыми можно использовать эти снаряды, изменятся.
В начале июля Украине передали первые кассетные боеприпасы. ВСУ начали использовать уже через несколько недель. С какими системами можно использовать снаряды, которые, вероятно, передадут в будущем, 24 Каналу рассказал Александр Коваленко – военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".
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Подробнее о системах РСЗО
Ранее западные союзники передавали Украине кассетные боеприпасы именно в ствольную артиллерию. Сейчас же говорится о реактивном снаряде M26 с суббоеприпасами в боевой части.
Мы сможем использовать M42 HIMARS, M270 MLRS для того, чтобы наносить поражение реактивными снарядами,
– объяснил Александр Коваленко.
Кроме того, нельзя исключать, что международные партнеры будут заниматься вопросом обеспечения Украины собственных кассетных боеприпасов, в том числе различными модификациями. В частности, говорится о передаче ВСУ кассетных снарядов в советские РСЗО. Например, к БМ21 "Град", "Смерч", "Ураган".
Дело в том, что в некоторых странах есть производство таких боеприпасов. Соответственно США может заниматься реэкспортом, выкупая эти боеприпасы у других стран.
Как работают кассетные снаряды
Кассетные боеприпасы представляют собой вид артиллерийских или авиационных снарядов, которые содержат несколько подрывных или подразделительных зарядов, называемых субмунициями, и рассыпаются по широкой площади при взрыве.
Александр Коваленко объяснил, какие РСЗО можно использовать для реактивных снарядов: смотрите видео
Как кассетные боеприпасы уже помогают Украине на поле боя
- Недавно в упомянутом издании The Washangton Post выпустили интервью с украинскими военными. В частности, благодаря этому журналисты проанализировали, как кассетные боеприпасы помогают остановить наступление россиян на Купянско-Лиманском направлении.
- Бойцы ВСУ объяснили, что кассетные боеприпасы не достают до находящихся в окопах российских военных. Однако это большая угроза для оккупантов, наступающих на открытой местности. При использовании кассетных снарядов, россияне прячутся и даже боятся "выдвинуть нос". Это очень помогает вооруженным силам продвигаться к позициям врага.
- Главное преимущество кассетных снарядов, по мнению одного из военных, это страх россиян идти в атаку. Ведь шанс с нее вернуться критически мал.