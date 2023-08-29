Украине могут предоставить кассетные боеприпасы для РСЗО: что это за системы

В издании The Washington Post заявили, что в Соединенных Штатах растет поддержка идеи передачи Украине кассетных боеприпасов для реактивной артиллерии с большей дальностью поражения. Системы, с которыми можно использовать эти снаряды, изменятся.

В начале июля Украине передали первые кассетные боеприпасы. ВСУ начали использовать уже через несколько недель. С какими системами можно использовать снаряды, которые, вероятно, передадут в будущем, 24 Каналу рассказал Александр Коваленко – военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

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Подробнее о системах РСЗО

Ранее западные союзники передавали Украине кассетные боеприпасы именно в ствольную артиллерию. Сейчас же говорится о реактивном снаряде M26 с суббоеприпасами в боевой части.

Мы сможем использовать M42 HIMARS, M270 MLRS для того, чтобы наносить поражение реактивными снарядами,

– объяснил Александр Коваленко.

Кроме того, нельзя исключать, что международные партнеры будут заниматься вопросом обеспечения Украины собственных кассетных боеприпасов, в том числе различными модификациями. В частности, говорится о передаче ВСУ кассетных снарядов в советские РСЗО. Например, к БМ21 "Град", "Смерч", "Ураган".

Дело в том, что в некоторых странах есть производство таких боеприпасов. Соответственно США может заниматься реэкспортом, выкупая эти боеприпасы у других стран.

Как работают кассетные снаряды

Кассетные боеприпасы представляют собой вид артиллерийских или авиационных снарядов, которые содержат несколько подрывных или подразделительных зарядов, называемых субмунициями, и рассыпаются по широкой площади при взрыве.

Александр Коваленко объяснил, какие РСЗО можно использовать для реактивных снарядов: смотрите видео

Как кассетные боеприпасы уже помогают Украине на поле боя