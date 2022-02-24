В Украине начали уголовное производство из-за вторжения России

24 февраля 2022 , 12:31
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Источник:

Телеграм Офиса генпрокурора

Украинские правоохранители начали уголовное производство в отношении России. Его открыли из-за вторжения государства-агрессора в Украину.

Из-за атаки России на Украину Служба безопасности открыла уголовные дела. Офис генпрокурора осуществляет процессуальное руководство по производствам.

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Производства против России в Украине

Главное следственное управление Службы безопасности Украины 24 февраля начало производства по фактам:

  • вторжения России на территорию северных, восточных и южных областей Украины,
  • нанесения авиационных и артиллерийских ударов по военным объектам и военным формированием Украины.

Россию обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность и ведение агрессивной войны.

В Офисе генпрокурора подчеркнули, что российская армия пытается изменить границы территории и государственной границы Украины, нарушая порядок, установленный Конституцией Украины, а также международного права.

Такие действия уже повлекли тяжкие последствия, в частности в виде гибели и ранения военных и мирных жителей, а также повреждения и разрушения объектов военной и гражданской инфраструктуры,
– добавили в ведомстве.

В то же время, там заверили, что правоохранительная система работает слаженно и скоординированно. Она фиксирует и документирует все случаи вторжения и применения Россией вооружения, а также запретных методов и способов ведения войны.

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Автор: Наталія Пристанська