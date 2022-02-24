В Украине начали уголовное производство из-за вторжения России
Источник:Телеграм Офиса генпрокурора
Украинские правоохранители начали уголовное производство в отношении России. Его открыли из-за вторжения государства-агрессора в Украину.
Из-за атаки России на Украину Служба безопасности открыла уголовные дела. Офис генпрокурора осуществляет процессуальное руководство по производствам.
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Производства против России в Украине
Главное следственное управление Службы безопасности Украины 24 февраля начало производства по фактам:
- вторжения России на территорию северных, восточных и южных областей Украины,
- нанесения авиационных и артиллерийских ударов по военным объектам и военным формированием Украины.
Россию обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность и ведение агрессивной войны.
В Офисе генпрокурора подчеркнули, что российская армия пытается изменить границы территории и государственной границы Украины, нарушая порядок, установленный Конституцией Украины, а также международного права.
Такие действия уже повлекли тяжкие последствия, в частности в виде гибели и ранения военных и мирных жителей, а также повреждения и разрушения объектов военной и гражданской инфраструктуры,
– добавили в ведомстве.
В то же время, там заверили, что правоохранительная система работает слаженно и скоординированно. Она фиксирует и документирует все случаи вторжения и применения Россией вооружения, а также запретных методов и способов ведения войны.
Россия напала на Украину
- Утром 24 февраля государство-агрессор напало на Украину. С 5:00 начались обстрелы стратегических объектов почти во всех регионах Украины.
- Верховная Рада ввела в стране военное положение. За это проголосовали 300 нардепов.
- Вооруженные силы дают отпор всем атакам России. В штабе ООС рассказали, что уничтожили около 50 российских оккупантов. Также наши военные отразили нападение на Счастье. Однако, к сожалению, есть и потери – погибли около 40 защитников.
- Украинцев призывают присоединяться к Силам территориальной обороны.