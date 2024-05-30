Украине стоит научить Молдову защищать небо – и не только ее

Украина сейчас пытается привлечь военных инструкторов из стран НАТО для тренировки наших военнослужащих, но не все страны на это соглашаются. Французское правительство вроде как поддерживает эту идею, а вот немецкое – нет. Как же нам все-таки убедить партнеров присоединиться к практической подготовке ВСУ – читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

Международные военные учения

Начнем с азов. Мы в Украине считаем, что нам болит больше всего, потому что у нас – война. Так же мы считаем, что больше всего нуждаемся в помощи, в частности, привлечении западных военных инструкторов. Хотя этот аргумент является правильным по своей сути, он не является убедительным для наших партнеров из НАТО.

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Не является он убедительным, потому что проблемы безопасности Восточной Европы уже не сводятся к одной только Украине, а потому и нам не следует вести себя так, будто проблемы только у нас. Страны НАТО хотят, чтобы Украина и украинское правительство научились видеть себя частью восточноевропейского региона. То есть частью команды, а не отдельным игроком, заботящимся только о своих территориальных интересах.

Именно поэтому стоит задуматься о такой вещи, как международные военные учения. Это могут быть совместные учения Восточной Европы, или это могут быть совместные учения стран Черноморского региона.

Посмотрим на факты. 29 мая государственный секретарь США Энтони Блинкен посетил Молдову, причем это произошло довольно неожиданно. Видимо, есть потребность консультаций, прежде всего по безопасности. В то же время секретарь Совбеза Украины Александр Литвиненко посещает Турцию. В эти же дни румынское правительство заявляет, что хочет провести совместное заседание с украинским Кабмином.

Для всех нас – Украины, США, Турции, Румынии и Молдовы важно одно и то же: безопасность региона. Так, возможно, нежели делать одиночные шаги, лучше действовать системно, детально договариваясь друг с другом? Так можно было бы организовать очень нужные и очень вменяемые военные учения.

Сейчас я бы говорил о нескольких сценариях таких учений:

совместные учения Вооруженных Сил Украины и Молдовы с акцентом на противовоздушную защиту. Сюда можно было бы добавить сценарии противостояния пехотному наступлению противника с привлечением бронированной техники и артиллерии. Молдове это крайне необходимо. Думаю, госсекретарь Блинкен во время визита в Молдову больше всего беспокоился о недостаточном оборонном потенциале этой страны;

с акцентом на противовоздушную защиту. Сюда можно было бы добавить сценарии противостояния пехотному наступлению противника с привлечением бронированной техники и артиллерии. Молдове это крайне необходимо. Думаю, госсекретарь Блинкен во время визита в Молдову больше всего беспокоился о недостаточном оборонном потенциале этой страны; формат учений для защиты неба можно было бы расширить до уровня коалиции Украина – Молдова – Румыния – Польша – Литва – Латвия – Эстония – Турция . ВСУ могли бы показать, как это делается в Украине, помочь коллегам освоить практику борьбы против воздушных атак, но и сами могли бы поучиться. Польша сейчас имеет ведущие американские системы радиоэлектронной борьбы в воздухе – именно то, что и нам нужно;

. ВСУ могли бы показать, как это делается в Украине, помочь коллегам освоить практику борьбы против воздушных атак, но и сами могли бы поучиться. Польша сейчас имеет ведущие американские системы радиоэлектронной борьбы в воздухе – именно то, что и нам нужно; с северными партнерами – это страны Балтии, Швеция, Финляндия и Норвегия – можно было бы отработать формат противостояния вражеским диверсионно-разведывательным группам, которые намерены незаконно пересечь государственную границу с целью проведения военной операции или даже организации террористического акта против гражданского населения.

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Вполне понятно, что Вооруженные Силы Украины имеют, чем сейчас заниматься, а потому вряд ли Украина сможет привлечь к учениям слишком большое количество людей, вооружения и техники. Но факт остается фактом: украинская армия постоянно тренируется, чтобы поддерживать свой операционный потенциал, так почему бы не сделать такие тренировки международными?

В конце концов, говорится не только об операционном потенциале на поле боя, но также о потенциале логистики и всей системы обеспечения войск – питании, проживании в близости к фронту, лечении. Если Украина с партнерами отработает быстрые паттерны реагирования на угрозы, прежде всего в небе – это очень быстро может стать практическим инструментом.

Почему Украине важно взять инициативу

Отдельно повторюсь о важности проведения совместных учений именно с армией Молдовы, ведь из всех украинских соседей-партнеров, именно у Молдовы больше всего проблем с безопасностью. Мы же не забываем ни на один день, что на территории Молдовы действует так называемая "Приднестровская республика", где расположена российская военная база.

Если мы привлечем Молдову, а также другие страны к операциям по защите неба, если мы повысим слаженность наших армий – то в какой-то момент это станет еще одним ресурсным источником для повышения обороноспособности Украины.

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Украинское правительство неоднократно заявляло, что видит защиту неба международным долгом демократических стран Восточной Европы, но кроме политики, здесь еще важна слаженность военных и их умение понимать друг друга.

Украина ежедневно говорит всему миру, как сильно мы нуждаемся в новых системах противовоздушной обороны. Если мы заявим еще и о собственной готовности взять на себя немного больше ответственности за весь восточноевропейский регион – шансы получения нужных нам систем ПВО вырастут в разы.

Кроме этого, стоит продемонстрировать и России, что мы способны взаимодействовать с соседями-партнерами в организации неотложных военных операций, если в таких операциях будет необходимость.

Наконец, это могло бы стать нашим очередным и достаточно весомым шагом в НАТО. Присоединение к НАТО – это не только подписанные документы и посещенные саммиты, но слаженность войск и оборонных систем прежде всего. Вот где Украина должна поработать. А тогда и инструкторы приедут. Возможно даже, не только они, но и дополнительные системы ПВО.