В Украине не 5 олигархов, их гораздо больше, – Саакашвили

Закон относительно олигархов может быть первым большим шагом в борьбе против их влияния на Украину. В то же время соответствующие состояния на самом деле может иметь значительно больше лиц.
Об этом в программе "Первые лица" рассказал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. В то же время он сказал, что в вопросе о реестре олигархов все-таки есть определенные замечания.
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"Да, у меня есть замечания, я думаю, что если говорить о реестре олигархов, надо это укрепить, делать иначе – не так, чтобы СНБО определял олигархов", – сказал политик.
По его мнению, олигархи должны заявлять о себе, в противном случае – стоит ввести уголовную ответственность за ложь.
Мы говорим всегда о 5, но их (олигархов – 24 канал) гораздо больше, намного. Только земельная отрасль – там десятки. В каждом регионе, например, в Одессе, их десяток – только регионального масштаба,
– сказал Михаил Саакашвили.
Какими могут быть результаты законопроекта
Он добавил, что есть очень бедные регионы, где, вероятно, есть только один или два олигарха, у всех остальных – 5 – 10 человек. Экс-президент Грузии считает, соответствующие реестры появятся, однако результаты могут быть не совсем положительными.
"Но осенью люди посмотрят, или в конце года (2021 – 24 канал), что олигархи, которых зарегистрировали как олигархов, не только остались со своим состоянием, им добавили еще несколько миллиардов, каждому из них – а люди лучше жить не стали. То есть, что меня здесь немножко не удовлетворяет, я думаю, что если не изменить систему, потому что олигархи это только как следствие этой системы, олигархи – это как прокладка для чиновников – не будет этих олигархов, они найдут себе новых", – сказал Саакашвили.
Закон относительно олигархов: кратко
- Владимир Зеленский 15 апреля 2021 года инициировал разработку закона об олигархах. По словам президента, у олигархов будет выбор: попасть под санкции или прекратить незаконную деятельность.
- Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что олигархи имеют очень большое влияние на экономику и внутриполитические и внешнеполитические процессы – таких олигархов можно назвать по меньшей мере 13 человек, сказал он.
- 2 июня Зеленский внес проект по предотвращению угрозы олигархов в Верховную Раду, как неотложный.