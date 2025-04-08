Наращиваем количество артустановок: сколько боеприпасов ежедневно могут использовать ВСУ

Вооруженные Силы Украины на поле боя применяют различные виды вооружения во время противостояния россиянам. Чаще всего ВСУ атакуют врага артиллерией, однако приходится экономить снаряды, ведь их количество ограничено.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, отметив, что Силы обороны наращивают количество артиллерийских установок. Украинские военные имеют на вооружении САУ "Богдана", Caesar и другие.

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Политическая неопределенность союзников

Павел Нарожный отметил, что Вооруженные Силы Украины сталкиваются с неопределенностью партнеров. Говорится о хаотичной политике Соединенных Штатов Америки в различных сферах, в частности военной и международной.

Рассчитывать на США сейчас трудно, поэтому военные очень берегут артиллерийские снаряды. В рамках такой неопределенности выстрелить все сразу и остаться через некоторое время без ничего будет очень непросто,

– сказал он.

Сейчас Вооруженные Силы Украины стреляют не так много, как бы хотелось. По мнению военного эксперта, украинские артиллеристы за сутки используют примерно 10 – 15 тысяч снарядов.

Напомним, ранее Павел Нарожный отметил, что Россия имеет преимущество в артиллерии, в частности – в количестве выстрелов, которое вдвое превышает украинское. В то же время Украина активно работает над тем, чтобы приблизиться к паритету, в частности налаживает собственное производство, уничтожает логистику врага и получает поддержку от европейских партнеров.