Число погибших среди гражданского населения уже превысило 200 человек . Среди них есть дети. Также в ООН заявили о более полутысячи пострадавших. С начала войны из Украины выехало около миллиона человек .

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Еще вечером 23 февраля украинцы планировали будущее, мечтали, проводили время с друзьями и родными. Они еще не знали, что ночью на 24 февраля придется проснуться от тревожного сообщения: "началась война".

Как Россия придумала циничный фейк, читайте в материале 24 канала.

Спецоперация – фейк Путина

Ночью 24 февраля Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции на оккупированном Донбассе. Тогда глава Кремля цинично подчеркнул: столкновение России с "националистическими силами в Украине" – неизбежно. Путин даже обратился к воинам ВСУ с призывом "немедленно сложить оружие и уходить домой".

Вскоре после позорного и лживого обращения Путина Россия начала полномасштабную войну. Оккупанты обстреляли ряд городов Украины . В частности, Киев, Харьков и Одесса.

Россия боится слова "война"

За 7 дней войны в Украине убили около 9 тысяч русских солдат . В то же время Россия только на четвертый день войны признала, что у нее есть потери. Число погибших оккупантов уменьшили до 498 человек.

Россия панически опасается, что ее граждане прозреют в масштабах страны. Поэтому за распространение информации о войне с Украиной россиян хотят сажать в тюрьму на 15 лет .

Роскомнадзор даже угрожает заблокировать на территории страны "Википедию".

В то же время, несмотря на все цинические попытки власти скрыть правду, россияне все чаще гуглят "потери", "погибшие" и "пленные".

Зверства России в украинских городах

Сначала Россия заявляла, что ее цель – военные объекты. В то же время обезумевшие оккупанты обстреливают гражданские районы. В частности, бъют по:

больницах;

роддомах;

школах;

детсадах.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул: Россия заявляет о мифических угрозах со стороны НАТО, но ведет войну против украинских детей .

Что это за война против украинских детей! Кто они? Они тоже неонацисты? Или это солдаты НАТО, которые угрожали России. Убитые и раненые дети – это приговор этому вторжению,

– заявил Зеленский.

Россия обстреливает города Украины

В Генштабе ВСУ сообщили, что Россия обстреливает украинские города системами "Град", "Смерч" и "Ураган".

Внимание! ФОТО и ВИДЕО ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Киев

Ракетный обстрел Киева: смотрите видео

Снаряд попал в жилой дом: смотрите видео

Российская ракета попала в жилой дом / ГСЧС Украины

Как сейчас выглядит Буча (Киевская область): смотрите видео

Харьков

Россия обстреливает Харьков "Градами": смотрите видео

Харьков после бомбежки: смотрите видео

Чернигов

Российские самолеты атаковали Чернигов: смотрите видео

Житомир

Последствия обстрелов в Житомире / ГСЧС Украины

Все фото и видео с разрушительными действиями России на территории Украины не поместятся ни в одну новость. Но страна-оккупант обязательно ответит за каждое свое преступление.

Пока в Кремле рассказывают о "спецоперации", 141 страна мира требует от России прекратить войну в Украине и вывести войска.

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