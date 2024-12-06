Иначе это бумажка, а не договор: юрист сказал, какие гарантии безопасности для Украины являются лучшими

Между западными и украинскими политиками продолжаются дискуссии о гарантиях безопасности для нашего государства. Это очень важная тема. Все пункты должны быть детально прописаны, чтобы, в случае угрозы суверенитету Украины, партнеры мгновенно выполняли свои обязанности.

Такое мнение 24 Каналу высказал юрист-аналитик Андрей Вигиринский, отметив, что любой международный договор проходит ратификацию в парламенте. Там должны быть указаны права и обязанности тех, кто подписывает этот документ.

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Какими должны быть гарантии для Украины

Андрей Вигиринский подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины должны иметь статус международного договора, который бы ратифицировали парламенты Украины и других государств-участников.

К сожалению, наша страна пока нет ни одного такого документа.

Он должен быть международным и иметь конкретные пункты. Такой договор должен содержать обязательства, что, в случае агрессии, любая страна должна принять все меры, связанные с предотвращением угрозы, в частности путем закрытия воздушного пространства над Украиной,

– сказал юрист-аналитик.

Он отметил, что любые слова, которые не положены на бумагу, не имеют никаких правовых последствий.

Обратите внимание! В 30-ю годовщину Будапештского меморандума Владимир Зеленский подчеркнул, что Украине нужны реальные гарантии безопасности, а не декларации на бумаге. Президент подчеркнул, что страна работает над созданием действенного фундамента безопасности, который включает союзничество, оружие для защиты и единство народа.

Будапештский меморандум

Вигиринский отметил, что в Будапештском меморандуме четко не прописаны никакие обязательства стран, которые подписывали этот документ.

Справка. Будапештский меморандум – это международное соглашение, подписанное 5 декабря 1994 года между Украиной, Россией, Великобританией и США. Договоренность предусматривала предоставление Украине гарантий безопасности в обмен на ее отказ от ядерного статуса.

Там не указано о защите воздушного пространства или отправке западных военнослужащих на территорию Украины для защиты границ. Будапештский меморандум имеет довольно размытые понятия, поэтому Запад и наше государство по-разному толкуют это соглашение.

Чтобы было прочитано все одинаково, должна быть определенная юридическая определенность,

– добавил юрист-аналитик.