Макрон заявил, что Украине нужна поддержка больше, чем когда-либо

Президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что Украина сейчас очень нуждается в поддержке союзников. Больше, чем когда-либо.

Об этом он сообщил 3 января во время встречи с премьером Швеции в Париже. Ульф Кристерссон поддержал слова президента Франции.

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Макрон и Кристерссон высказались о важности помощи Украине

Президент Франции заявил, что будет продолжать реагировать на агрессию России против Украины. Его поддержал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и добавил, что победа Украины "экзистенциально важна" для Европы и для всего мира.

Мы обсудим нашу решимость продолжать реагировать на российскую агрессию против Украины, поскольку наступает зима и украинцы нуждаются в нашей поддержке больше, чем когда-либо,

– сказал Макрон.

К слову, в новогодней речи Эммануэль Макрон также упомянул Украину. Он публично пообещал, что будет поддерживать наше государство до наступления победы.

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