Макрон заявил, что Украине нужна поддержка больше, чем когда-либо
Источник:СNN
Президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что Украина сейчас очень нуждается в поддержке союзников. Больше, чем когда-либо.
Об этом он сообщил 3 января во время встречи с премьером Швеции в Париже. Ульф Кристерссон поддержал слова президента Франции.
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Макрон и Кристерссон высказались о важности помощи Украине
Президент Франции заявил, что будет продолжать реагировать на агрессию России против Украины. Его поддержал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и добавил, что победа Украины "экзистенциально важна" для Европы и для всего мира.
Мы обсудим нашу решимость продолжать реагировать на российскую агрессию против Украины, поскольку наступает зима и украинцы нуждаются в нашей поддержке больше, чем когда-либо,
– сказал Макрон.
К слову, в новогодней речи Эммануэль Макрон также упомянул Украину. Он публично пообещал, что будет поддерживать наше государство до наступления победы.
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Ранее Макрон говорил о "гарантиях безопасности" для России
- В начале декабря президент Франции Эммануэль Макрон издал очередное скандальное заявление. Он сказал, что Европа должна подготовить для России "гарантию безопасности".
- Такое странное предложение сильно подвергли критике мировые лидеры. В частности в Польше подчеркнули, что гарантии безопасности нужны Украине, а не агрессорцы.
- В то же время страны Евросоюза инициировали демарш Макрону из-за его одиозного заявления. Президенты Эстонии, Литвы и Финляндии возмутились и подчеркнули, что высказывание французского лидера – абсурдно.