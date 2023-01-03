Про це він повідомив 3 січня під час зустрічі з прем'єром Швеції у Парижі. Ульф Крістерссон підтримав слова президента Франції.
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Макрон та Крістерссон висловилися про важливість допомоги Україні
Президент Франції заявив, що продовжуватиме реагувати на агресію Росії проти України. Його підтримав прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон та додав, що перемога України є "екзистенційно важливою" для Європи й для всього світу.
Ми обговоримо нашу рішучість продовжувати реагувати на російську агресію проти України, оскільки настає зима і українці потребують нашої підтримки більше, ніж будь-коли,
– сказав Макрон.
До слова, у новорічній промові Еммануель Макрон також згадав Україну. Він публічно пообіцяв, що підтримуватиме нашу державу до настання перемоги.
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Раніше Макрон говорив про "гарантії безпеки" для Росії
- На початку грудня президент Франції Еммануель Макрон видав чергову скандальну заяву. Він сказав, що Європа повинна підготувати для Росії "гарантії безпеки".
- Таку дивну пропозицію сильно розкритикували світові лідери. Зокрема у Польщі підкреслили, що безпекові гарантії потрібні Україні, а не агресорці.
- Водночас країни Євросоюзу ініціювали демарш Макрону через його одіозну заяву. Президенти Естонії, Литви та Фінляндії обурилися та наголосили, що висловлювання французького лідера – абсурдне.