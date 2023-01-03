Про це він повідомив 3 січня під час зустрічі з прем'єром Швеції у Парижі. Ульф Крістерссон підтримав слова президента Франції.

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Макрон та Крістерссон висловилися про важливість допомоги Україні

Президент Франції заявив, що продовжуватиме реагувати на агресію Росії проти України. Його підтримав прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон та додав, що перемога України є "екзистенційно важливою" для Європи й для всього світу.

Ми обговоримо нашу рішучість продовжувати реагувати на російську агресію проти України, оскільки настає зима і українці потребують нашої підтримки більше, ніж будь-коли,

– сказав Макрон.

До слова, у новорічній промові Еммануель Макрон також згадав Україну. Він публічно пообіцяв, що підтримуватиме нашу державу до настання перемоги.

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