Игнат обьяснил, зачем нам усилени "малой" ППО
Россия активизировала свои воздушные атаки против украинских мирных городов. Спикер Воздушных сил рассказал, что нужно, чтобы успешно отражать их.
Украине следует усилить противовоздушную оборону малого радиуса. Это необходимо для успешного отражения атак ударных БПЛА, сказал во время брифинга спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
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Увеличилось количество атак "Шахедами"
По словам Игната, ПВО малого радиуса действия способно эффективно в автоматическом режиме уничтожать "Шахеды".
Мы видим увеличение атак именно ударными БпЛА и для их эффективного уничтожения требуется эффективное вооружение. И главное, рациональное вооружение,
– сказал спикер Воздушных сил.
Он подчеркнул, что если сбивать "Шахеды" ракетами, это приведет к определенному дефициту ракет. Именно поэтому нам и нужно усиление для "малого" ПВО.
Враг готовится к ударам по энергетике
- Российские оккупанты начали "охотиться" на энергетические объекты Украины. Сегодняшний массированный обстрел подтверждает намерение врага наращивать атаки в преддверии старта отопительного сезона. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга. По его словам, у россиян пока меньше ракет, чем в прошлом году перед блекаутами. В то же время готовиться нужно серьезно, в частности, улучшать систему противовоздушной безопасности.
- Игнат отметил, что во время сегодняшней атаки силы противовоздушной обороны показали неплохой результат: 36 из 43 ракет были уничтожены. Спикер также добавил, что по сообщению энергетиков, россияне атаковали и объекты критической инфраструктуры, в том числе объекты энергетики Ранее также был атакован Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.
- По словам Игната, сейчас у россиян меньше крылатых ракет, чем в прошлом, когда страна-террорист пыталась устроить тотальный блекаут в Украине. Однако россияне увеличили количество ударных БпЛА, тоже активно применяемых для атак. По его словам, Силы обороны готовятся к разным сценариям.