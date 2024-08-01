Авиаэксперт объяснил, откуда взялась цифра в 128 необходимых Украине F-16

Скорее всего, первые истребители F-16 уже в Украине. Западные СМИ сообщили, что пока наше государство получило от союзников лишь несколько бортов.

Однако уже ранее Владимир Зеленский утверждал, что Украине нужно как минимум 128 самолетов. Авиационный эксперт Богдан Долинце объяснил 24 Каналу, почему определено именно такое количество истребителей.

Смотрите также Первые истребители F-16 уже в Украине: каковы их основные характеристики

Почему Украине нужно более сотни истребителей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наше государство нуждается в 128 истребителях F-16, чтобы полностью нивелировать преимущество врага в небе. Сейчас общее количество обещанных самолетов от партнеров – 85 бортов.

Еще до начала полномасштабного вторжения Вооруженные силы разрабатывали долгосрочную стратегию развития до 2040 года. Она предусматривала переход с советской техники на западную платформу. Основной машиной в этой стратегии стал F-16 – это самых распространенных и один из самых дешевых самолетов с точки зрения стоимости летного часа, доступа к боеприпасам и тому подобное,

– объяснил Богдан Долинце.

Поэтому в рамках стратегии развития было определено, что для того, бы полностью обеспечить все свои потребности для защиты воздушного пространства, Украине необходимо было от 128 до 200 многоцелевых самолетов. Это 4 – 5 бригад, за каждой из которых закреплена определенная зона ответственности.

"Каждая из бригад, как правило, состоит из 3-х эскадрилий (от 12 до 24 самолетов). То есть если Украина получит около 50 самолетов, то мы фактически сможем сформировать почти две полноценные бригады, которые смогут закрывать полноценно одно направление. Или же, вместе со старыми самолетами, они закроют два направления – например, центр и юг", – отметил авиаэксперт.

Для того, чтобы в будущем усилить Воздушные силы ВСУ и полностью закрыть все потребности, Украине необходимо продолжить вести переговоры о покупке самолетов. Ведь в будущем такого количества точно не будет достаточно. Конечно, хорошо, что они появляются уже сейчас, однако заявленное количество полученных истребителей не будет достаточным для выполнения задач, в частности, полного закрытия неба.

F-16 в Украине: коротко