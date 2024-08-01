Однак вже раніше Володимир Зеленський стверджував, що Україні потрібно щонайменше 128 літаків. Авіаційний експерт Богдан Долінце пояснив 24 Каналу, чому визначена саме така кількість винищувачів.

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Чому Україні потрібно більше сотні винищувачів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша держава потребує 128 винищувачів F-16, аби повністю знівелювати перевагу ворога в небі. Наразі загальна кількість обіцяних літаків від партнерів – 85 бортів.

Ще до початку повномасштабного вторгнення Збройні сили розробляли довгострокову стратегію розвитку до 2040 року. Вона передбачала перехід з радянської техніки на західну платформу. Основною машиною у цій стратегії став F-16 – це найпоширеніших та один із найдешевших літаків з погляду вартості льотної години, доступу до боєприпасів тощо,

– пояснив Богдан Долінце.

Тож у межах стратегії розвитку було визначено, що для того, би повністю забезпечити всі свої потреби для захисту повітряного простору, Україні необхідно було від 128 до 200 багатоцільових літаків. Це 4 – 5 бригад, за кожною з яких закріплена певна зона відповідальності.

"Кожна з бригад, як правило, складається з 3-х ескадрилей (від 12 до 24 літаків). Тобто якщо Україна отримає близько 50 літаків, то ми фактично зможемо сформувати майже дві повноцінні бригади, які зможуть закривати повноцінно один напрямок. Або ж, разом зі старими літаками, вони закриють два напрямки – наприклад, центр і південь", – зауважив авіаексперт.

Для того, аби в майбутньому посилити Повітряні сили ЗСУ та повністю закрити всі потреби, Україні необхідно продовжити вести перемовини щодо купівлі літаків. Адже у майбутньому такої кількості точно не буде достатньо. Звісно, добре, що вони з'являються вже зараз, однак заявлена кількість отриманих винищувачів не буде достатньою для виконання завдань, зокрема, повного закриття неба.

F-16 в Україні: коротко