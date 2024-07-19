Капитан ВМС в запасе объяснил, откуда Украина взяла цифру в 128 необходимых F-16
Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас для того, чтобы получить доминирование в воздухе Украине нужно 128 истребителей F-16. Однако, к сожалению, прошло 18 месяцев, а ни один самолет так и не долетел.
Военный эксперт, капитан 1 ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко рассказал 24 Каналу, откуда возникла цифра в 128 необходимых самолетов.
Стоит внимания Наши пилоты иногда учат F-16 более 5 лет, украинцы делают это за 1,5, – министр из Нидерландов
Почему Украине нужно именно 128 самолетов
Как отметил капитан 1 ранга запаса ВМС Украины, количество в 128 единиц F-16 взята из видения развития Воздушных сил Украины, которая была обнародована еще в 2019 году. Тогда ВМС разработали стратегию Военно-морских Сил, впоследствии такую практику подхватили другие виды Вооруженных Сил и Генеральный штаб.
Такая цифра возникла как раз от этого видения. Количество очень большое. До конца 2024 года Украина получит гораздо меньше самолетов, примерно эскадрилью – до 20 истребителей F-16,
– сказал Рыженко.
Крайне важно обеспечить им безопасное базирование, обслуживание и применение в интересах объединенных операций. В частности, для Сухопутных войск, потребностей противовоздушной обороны Украины, проведения морских операций.
После того как Украина приобретет опыт, тогда это количество уже будет наращиваться. Однако к этому также надо готовиться,
– отметил военный эксперт.
К тому же есть еще одна проблема – партнеры пообещали предоставить нашей стране самолетов F-16 больше, чем подготовили пилотов.